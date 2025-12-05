林逸欣父親住院「暴瘦坐輪椅」母親落淚喊話 真情互動看哭網

林逸欣透露父親於11月初曾因身體不適住院。（圖／林春銘醫師神經醫學網 臉書）

40歲藝人林逸欣今年8月初終於和老公Tony完成婚宴，一支長達12分鐘的成長影片在網路掀討論，被網友封為「富養典範」。近日她再度於社群平台分享替母親慶生的影片，不僅父母之間的感情令網友感動，也意外透露父親於11月初因身體不適入院治療的消息。

林逸欣在貼文中寫下：「今年媽媽的生日大概這樣～真的覺得無論如何，健康永遠是最重要的，希望大家都能平安健康，繼續相親相愛好多年，總的來講，就是一個壽星從頭哭到尾的生日」。

影片中，林逸欣安排溫馨行程替母親度過難忘生日，母女倆先到電影院觀賞電影，接著回到家享用她精心準備、由專人到府服務的帝王蟹火鍋，但之所以選擇在家慶祝，是因為林爸爸在11月初突然身體不適掛急診並住院，林逸欣貼心希望父親能隨時休息，不必外出奔波，可以隨時上樓休息。她也向粉絲報平安，透露父親住院兩周後情況逐漸好轉。

畫面可見，林爸爸明顯消瘦，並坐在輪椅上休養，但依舊保持著溫暖笑容。最惹哭網友的一幕，是林媽媽彎腰邊落淚邊擁抱老公，哽咽地說：「你要永遠陪著我！」甚至向老公道歉，表示自己有時候太兇，真情流露的畫面感動無數粉絲。

林逸欣感性透露，父親住院期間，母親雖然嘴上沒講，但內心卻承受巨大壓力，尤其看見父親沒胃口時，更是難免情緒低落，甚至曾說過「以後都不要過生日了」的喪氣話，此時，林逸欣的哥哥機智緩頰：「吃飯而已，沒有過生日。」成功化解氣氛，也讓一家人重新露出笑容。

林逸欣也說父親逐漸恢復，是媽媽今年「最棒的生日禮物」。影片最後，一家人一起唱起生日快樂歌，氣氛溫馨感人，引來大批粉絲留言祝福：「林媽媽生日快樂，林醫師身體健康！」、「看影片感覺林媽媽也變瘦了！祝福家人們都平安健康」、「闔家平安健康就是最大的幸福」。

