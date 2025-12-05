林逸欣父親急診住院「坐輪椅暴瘦現身」 母淚崩緊擁：你要一直陪我

娛樂中心／綜合報導

39歲的林逸欣與科技業老公Tony在今年（2025）舉辦婚宴，然而在婚禮上一支12分鐘成長影片讓她爆紅，被譽為是「富養典範」。近日，林逸欣曬出替母親慶生的影片，除了父母間的夫妻情感動網友之外，還意外透露爸爸在11月初病倒入院。

林逸欣在影片中透露安排特別行程要替媽媽慶生，首先母女先到電影院欣賞電影，隨後，林逸欣大手筆準備專人到府服務的帝王蟹火鍋，而她之所以會安排在家中吃晚餐，原來是因為父親在11月初身體不適掛急診住院，貼心的她希望能讓父親可以隨時隨地休息，不過林逸欣喊話大家不用擔心，透露父親住院兩周後，身體已經逐漸恢復，

從畫面中可以看到，林逸欣父親體態瘦了不少且坐在輪椅上，而面對替自己慶生的老公，林逸欣母親止不住淚水轉頭緊緊擁抱對方，喊話「你要永遠陪著我」一席話惹哭許多網友，林逸欣透露父親住院期間，媽媽非常辛苦，雖然總表示不會累，但內心的緊張跟擔憂也形成壓力，後續，全家在大合照過後，便開始享用美味料理，從家人們的互動，可以得知一家人感情很好。

林逸欣媽媽喊話老公要一直陪著她。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

