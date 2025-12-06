林逸欣父親病倒「暴瘦坐輪椅」 母淚崩緊擁逼哭萬人

林逸欣與家人的互動感動許多人。翻攝林逸欣IG

林逸欣日前因婚禮成長影片在網上掀起討論，近日她再度引發關注，在替母親慶生的影片中，意外曝光父親的健康狀況。據悉，林爸爸11月初時因身體不適住院，經兩週治療後雖已好轉，但目前仍需依靠輪椅行動。

林逸欣影片中，林媽媽原以為要出門吃飯，沒想到兒女早就安排好外送火鍋，而林爸爸也坐在輪椅上，和家人一起高唱生日快樂歌，林媽見到這一幕忍不住抱著老公大哭「你要一直陪我」，還道歉自己有時候太兇，溫柔又脆弱的一幕令網友看得鼻酸，影片上傳2小時，已有7萬多人觀看，並紛紛留言送上祝福。

廣告 廣告

林逸欣與家人的互動感動許多人。翻攝林逸欣IG

事實上，為了讓母親過個溫馨的生日，林逸欣特別安排「母女限定慶生日」：先陪媽媽到電影院看片，再在家準備專人上門烹煮的帝王蟹火鍋。她透露選擇在家用餐，是希望父親能隨時休息，不必舟車勞頓。林逸欣也向關心的粉絲報平安，表示父親住院後恢復狀況良好，請大家不必過度擔心。

林逸欣與家人的互動感動許多人。翻攝林逸欣IG



回到原文

更多鏡報報導

直擊／羅志祥大動作反擊不實傳聞！帶乾兒女做「親子鑑定」原因曝光

朴寶劍AAA花車繞場超暖！全場唯一站起來送飛吻 IU登場美翻了

吳麗萍神曲AAA台灣首唱！ CORTIS熱跳〈GO!〉5萬人嗨爆高雄世運