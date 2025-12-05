林逸欣父親突急診住院！母生日淚喊「要一直陪我」全網看哭

林逸欣與父母的感情十分好。（圖／翻攝自IG @sharalinmusic）





女星林逸欣與科技業老公Tony結婚3年，今年8月甜蜜補辦婚宴，她在婚禮中播放親自剪輯的13分鐘成長紀錄影片，畫面中滿是家人對他的滿滿愛意，掀起不少討論，近日林逸欣在社群分享為母親慶生的影片，並透露爸爸在上月初急診住院。

從林逸欣分享的影片可見，她為了在媽媽生日這天讓她留下特別的回憶，先是在白天時帶媽媽到電影院欣賞電影，接著到了晚餐，林逸欣則大手筆請來專人到府服務的帝王蟹火鍋。

林逸欣父母緊緊擁抱一幕讓不少網友相當感動。（圖／翻攝自IG @sharalinmusic）

林逸欣透露，之所以會安排專人到府的火鍋，是因為爸爸在11月初因身體微恙急診住院2週，讓全家人擔心不已，為了讓爸爸能夠隨時隨地休息，才選擇在家用餐，她提及媽媽在爸爸住院的過程中很辛苦，雖然總是堅強地說不會累，但內心擔憂及緊張也成為龐大的壓力。

而林逸欣媽媽在看到她準備的驚喜時不斷落下感動的眼淚，接著更緊緊擁抱林逸欣父親。喊話「你要永遠陪著我」，感人一幕看哭不少網友，林逸欣也透露，爸爸目前已經從醫院回家，身體也恢復許多，希望大家不要太過擔心。



