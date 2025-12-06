林逸欣爸病倒住院2周 現身鬆口爸爸身體狀況

林逸欣近日上傳幫媽媽慶生的影片，意外曝光醫生爸爸坐在輪椅上的樣子，她也透露先前爸爸生病住院2周，但休養之後已經沒有大礙，6日林逸欣跟老公參加「500趴」擔任表演嘉賓，也親自解釋醫生爸爸的身體狀況。

林逸欣透露，爸爸是因為腸胃不適又持續發燒，只好送往急診，因為消化系統出問題，加上有點營養不良，所以趁機休養。目前林逸欣的爸爸已經返家，聊起病況她說「這是月初的事情，只是現在影片才出來，他是腸胃的問題引起發燒，本來想說再觀察，後來覺得不行送去急診，才發現已經燒了好幾天。」

她也透露爸爸趁著住院休養了將近1個月，出院隔天就想要看診了。而媽媽在影片裡擔心到哭，也讓許多網友看得很心疼，林逸欣透露因為媽媽經歷過外公、外婆的離開，因此對於生老病死都特別敏感。至於林爸爸研發的薰衣草精油膏爆紅一事，林逸欣透露爸爸沒打算要量產，一開始只是想為了幫助頭痛跟失眠的病患，完全沒有想過會賣那麼多數量。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導