林逸欣生日開唱 老公為她忙碌成「最甜蜜現場總監」

林逸欣1日在台北Corner Max舉辦「The Little Things」生日音樂會，用國、台、英三聲道演出，更大展音樂才華，彈奏鋼琴、小提琴和電吉他，從事科技業的老公Tony還為她全場忙進忙出，成為最甜蜜的現場總監，夫妻倆的好感情表露無遺。

音樂會一開場由〈Evelyn 組曲〉展開序幕，接著帶來〈無所謂〉、〈我是個騙子〉，她分享：「我喜歡的曲子也好、是我創作的曲子也好，還有我創作的一些小故事，很期待今天跟你們共度一個開心的午後。」她回憶出道時還被製作人要求「寫點難過的歌」，笑說：「他說我太樂觀了，不相信我沒難過過！」

廣告 廣告

林逸欣準備演唱〈I Dreamed a Dream〉時，突自曝：「這首歌我第一次唱是在高中才藝表演，結果破音，今天要是再破音，影片就銷毀；沒破音的話，請大家幫我廣發出去。」她也感性提到哥哥克服萬難出席，「他每次都給我驚喜，從我第一場演出到現在，每一場都出現，從生平第一場，太小只有五個觀眾，一直到現在，哥哥總是陪著我，從不缺席，謝謝哥哥，一直是我最大的後盾。」

林逸欣大展音樂才華。（圖／欣宇宙音樂提供）

此外，林逸欣也隔空對南部的爸媽喊話：「因為天氣變化大，兩老身體有點微恙，我特別開了私人直播，相信他們現在應該在iPad前面看著。」隨後帶來親情組曲〈風箏〉、〈姊姊〉、〈心肝寶貝〉，緊接著新歌〈你是我的天空〉更是把對父親的感謝都寫在其中。

在壓軸曲〈蒲公英〉前，林逸欣回憶起當年在租屋處創作的故事，「那時候自己去阿通伯買錄音卡和56鍵鍵盤，自己摸索怎麼接線、錄音，終於完成了第一首創作。每次唱這首歌，都會想起那個很努力的自己。我相信每個人心中都有一個小小的『我』，很倔強、很努力。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導