林逸欣生日音樂會挑戰少女夢魘 老公當總監愛相隨

林逸欣生日音樂會分享許多分享幕後小故事。欣宇宙音樂提供



林逸欣前天（11╱1）在台北Corner Max舉辦「The Little Things」生日音樂會，老公Tony全場忙進忙出當現場總監，她也感性提到哥哥，本來哥哥無法到場，卻還是克服萬難出席了，「他每次都給我驚喜，從我第1場演出到現在，每1場都出現，從生平第1場，太小只有5個觀眾，一直到現在，哥哥總是陪著我，從不缺席，謝謝哥哥，一直是我最大的後盾」。

音樂會一開場由〈Evelyn組曲〉展開序幕，緊接〈無所謂〉讓鐵粉好驚喜，林逸欣表示：「我喜歡的曲子也好、是我創作的曲子也好，還有我創作的一些小故事，很期待今天跟你們共度一個開心的午後。」接著分享〈我是個騙子〉幕後故事，回憶初出道時被製作人要求「寫點難過的歌」的往事，笑說：「他說我太樂觀了、不相信我沒難過過。」逗樂全場。

廣告 廣告

當林逸欣回到鋼琴前，準備演唱〈I Dreamed a Dream〉時，自曝：「這首歌我第1次唱是在高中才藝表演，結果破音！今天要是再破音，影片就銷毀；沒破音的話，請大家幫我廣發出去。」誠實又可愛的語氣引爆笑聲。

林逸欣演唱會下半場換拉小提琴，展現多才多藝的氣場。欣宇宙音樂提供

演唱會下半場，林逸欣換上小提琴登場，不經意提到：「經紀人叫我去參加魔術方塊比賽，我說讓我再練10年吧！我練琴也練超過10年，所以一定要報名參賽。」隨即帶來小提琴組曲，贏得滿場掌聲。

而林逸欣也隔空對南部的爸媽喊話：「因為天氣變化大，兩老身體有點微恙，我特別開了私人直播，相信他們現在應該在 iPad 前面看著。」緊接俏皮對著鏡頭說：「嗨！爸爸、媽媽，嗨！」隨後帶來寫給母親的歌〈風箏〉、李雨的〈姊姊〉、和羅大佑寫給鳳飛飛的經典名曲〈心肝寶貝〉。

而談到新歌〈你是我的天空〉，林逸欣說：「這首從創作至今許多年，終於正式發行了。」透露把對父親的感謝都寫在歌裡，隨即又改口：「對爸爸、媽媽的感謝、他們的愛與溫暖都寫進去了，不然媽媽會吃醋啦！」她笑著望向鏡頭說：「希望他們的iPad網速夠順，因為這首歌就是要唱給他們聽的。」現場化為最溫柔的時刻。

更多太報報導

小S穿GD周邊帽T追星 李洙赫連2天大巨蛋打卡

黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動

蔡依林大巨蛋不唱倒數原因曝光 1小時簽3000人「赤裸相見」