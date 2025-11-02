林逸欣生日音樂會 尪當總監放閃

「音樂精靈」林逸欣1日於台北Corner Max舉辦「The Little Things」生日音樂會，她用國、台、英3語演唱，更輪番請出3位「嘉賓」，分別是鋼琴、小提琴和電吉他與她一同表演，老公Tony更為她全場忙進忙出，成為最甜蜜現場總監。

林逸欣帶來她喜歡的曲子、以及她創作的曲子，演唱〈I Dreamed a Dream〉前，她自曝：「這首歌我第1次唱是在高中才藝表演，結果破音！今天要是再破音，影片就銷毀；沒破音的話，請大家幫我廣發出去。」誠實又可愛的話語引爆全場笑聲。

她特別感謝哥哥到場力挺，哥哥是她最大的後盾。她也隔空對人在南部的爸媽喊話：「因為天氣變化大，兩老身體有點微恙，我特別開了私人直播，相信他們現在應該在iPad前面看著。」她演唱新歌〈你是我的天空〉獻給爸媽，表示這首歌把對爸媽的感謝、以及他們的愛與溫暖都寫進去了。