林逸欣赴大馬旅遊看雙子星塔、公共鋼琴小試身手 初次品嚐榴槤難忍氣味！｜【明星旅遊趣】

歌手林逸欣才華洋溢，出道以來展現對於音樂創作的實力，有「音樂才女」封號，也曾跨領域參與戲劇與電影演出，其中，家庭給予的成長能量也讓她被譽為是用愛富養的最佳典範；前些日子就因工作赴馬來西亞順便旅遊，而這也是林逸欣睽違六、七年後的首度出國旅遊。

她回憶說，「這趟馬來西亞之旅對我而言，意義很特別，因為等於是中場休息後，再次出國旅遊看看這世界的轉戾點。」

▲林逸欣透露，這趟出國旅遊，離上一次出國已經是六、七年前。

「很久沒有去馬來西亞了。」林逸欣回憶起上次造訪當地，當時自己還是國小生；她笑說，「那時是跟爸爸、媽媽一起去，已經是很久以前的事情，這趟也沒有特別規劃行程，因為是工作關係才有機會造訪馬來西亞，因此還是先以工作為主。」

她也分享，「這趟因為工作安排住在Time Square，附近就有很多美食可以選擇，便利性很高。」

▲林逸欣這趟因為工作，讓她有機會造訪馬來西亞。

雖然是因工作造訪馬來西亞，但當地知名的觀光景點，像馬來西亞地標性建築雙子星塔，林逸欣也沒錯過；她笑著提及，「是當地朋友帶我去，好像是觀光客到當地必踩的景點。」

這趟馬來西亞之旅，最讓林逸欣印象深刻的莫過於當地的公共鋼琴；她提及，「我發現很多地方都有擺放鋼琴，像在吉隆坡機場時，我也手癢小試了一段，後來在雙子星塔也發現有直立式鋼琴，甚至有人拿IPad出來直接練琴，我覺得超棒，感覺到處都可以練琴，是意外發現的音樂之都。」

▲林逸欣在吉隆玻機場的公共鋼琴小試身手。

「結果跑到廁所去吐。」提起馬來西亞聞名的水果，很多人都會聯想到榴槤，但對於林逸欣而言，可是初次嘗試；她笑說，「每個人都說一定要吃吃看，但因為我本身不太敢喝牛奶，一吃發現奶味太重，我根本不敢吃。」

她愧疚的說，「對當地朋友真的很不好意思，因為我曾在大賣場聞過榴槤味道並不討厭，這次在朋友建議下才去嘗試，我以為我會喜歡，沒想到完全不能接受。」

▲林逸欣這趟在馬來西亞初次體驗榴槤滋味。

這趟因為工作短暫赴馬來西亞旅遊，讓林逸欣直呼還有很多地方想去；她提及，「馬來西亞還有很多地方都沒有去，下次一定會多做點行前功課，也能更享受旅遊自由與輕鬆感。」

不過她也再次強調，「雖然我不敢吃榴槤，不過對於喜歡吃榴槤的人，很建議可以去馬來西亞嘗試，因為當地有各種種類的榴槤可以任君挑選，實現『榴槤自由』之夢。」

▲林逸欣買了許多馬來西亞小吃回飯店享用。（飲酒過量，有害健康）

至於這趟馬來西亞之旅買了什麼戰利品，林逸欣則笑說是啤酒；她解釋，「某天收工後想說在房間小酌，去附近便利商店買時才發現馬來西亞的啤酒這麼貴，價格比台灣貴一兩倍，原本還有點買不下去，但最後心想來都來了，就買了一手啤酒回去。」

她打趣說，「結果根本喝不完，但畢竟啤酒真的很貴，因此就帶回去了。」

▲林逸欣透露，希望自己有機會來一趟說走就走的國外旅遊。

旅遊對於林逸欣而言，雖然並非人生必做清單之一，不過，在她心中則早有個一直想做的旅遊挑戰；她提及，「我想試試看一個人說走就走，什麼都不要規劃，可能前一天還在書桌前彈琴寫歌，隔天想要出國就拿著護照去機場。」

她也感性說，「其實旅遊比較多時候是與家人或朋友一起去製造回憶的一種方式，且也會讓彼此感情更緊密。」

明星小檔案：

林逸欣，有「氣質音樂才女」的封號，可同時用古箏、鋼琴、小提琴，演奏一首曲子，身為全能才女的她，也跨足電影、主持、綜藝、戲劇等各領域，實力備受肯定。