林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼

林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她在IG貼出幫媽媽慶生的影片，意外曝光醫生爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。

日前林逸欣在社群分享一段幫媽媽慶生的影片，影片裡林爸爸坐在輪椅上，由林逸欣的哥哥負責推輪椅，據了解11月初林爸爸身體不適住院，經過兩周的治療後，情況漸趨好轉，但還需仰賴輪椅行動。

而林媽媽看到老公憔悴的模樣，緊緊擁抱著老公，變哭邊說「你要永遠陪著我」，真情流露的模樣讓網友們感動不已。而林逸欣除了貼心安排母女一起的慶生活動外，還把帝王蟹火鍋叫回家，跟行動不便的林爸爸一起用餐。對於林爸爸的身體狀況，林逸欣透露住院後恢復得不錯，要大家不用太擔心。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導