林逸民：打破孤軍迷思 第一島鏈生命共同體

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台灣聯合國協進會理事長林逸民。(劉祐龍攝影)

台灣聯合國協進會理事長林逸民14日強調，台灣社會必須打破「孤軍作戰」的錯誤迷思，認清台灣身處「第一島鏈」關鍵位置。





他指出，面對中國威脅，台灣並非獨自對抗，而是與日本、韓國及菲律賓構成了緊密的「生命共同體」。林逸民呼籲，應以整體戰略視野看待區域安全，落實「台灣有事，即第一島鏈有事」的聯防意識。





日前由福和會籌辦的「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」日前召開，邀請美、日、韓、菲多國退役將領與學者齊聚。外交部長林佳龍於會中提出，應以「單一戰區」的視野重新理解第一島鏈防衛，獲得林逸民高度認同。

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林逸民表示，各國來賓的論點印證了台海若發生戰事，中共勢必聯動北韓、俄羅斯挑起多線衝突以牽制駐日韓美軍，因此日、韓、菲各國絕無可能置身事外。





林逸民語重心長地指出，美、日、韓軍隊間已有緊密的共同作業能力，台灣除了應加強軍方與民防的聯繫，更需積極提升與美軍的協同作戰水平。他強調，這一切防衛力量的基礎在於充足的國防預算，台灣人民應唾棄投降主義與醉生夢死的幻想。





林逸民最後呼籲，台灣必須透過積極投資國防，展現強大的防衛意志，並與第一島鏈盟友緊密結合成堅實的防線，這不僅是抵抗威脅的最佳策略，更是台灣發展成為太平洋圈偉大國家的必經之路。







