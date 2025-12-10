林道禹無聲演出「大濛」獲好評 (圖)

朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...

styletc ・ 1 天前 ・ 2