林道遠分享生命見證 觸動小朋友內心

林道遠夫婦（右起）、宋逸民、林柏妤出席南投耶誕活動。（藝起發光提供）

林道遠夫妻近日在TVBS信望愛永續基金會與南投在地教會共同主辦、南投縣政府指導的「聖誕星願 天使送暖」活動，分享生命見證，說到自己如何在低谷中倚靠信仰重新得力，真誠的分享深深觸動現場師生的內心，也帶來強而有力，充滿盼望的內容激勵現場的大、小朋友。

該活動由現場大合唱〈你是唯一〉揭開序幕，溫暖的旋律讓現場充滿笑聲與掌聲。主持人林柏妤以生動的故事向孩子們分享耶誕節的真正意義，不只是收禮物，而是學習彼此相愛、成為別人的祝福。

今年活動以天使送暖為主題，最吸睛的亮點莫過於縣長許淑華穿上天使服裝，化身祝福天使，親自向孩子們傳遞愛與鼓勵。藝起發光的藝人與團隊同工也戴上天使光圈及小翅膀，營造出富有節日的氣氛與童趣的耶誕景象。

藝起發光的宋逸民牧師表示：「能夠受邀參與這麼有意義的活動，是上帝給我們的恩典。看到孩子們的笑容，就是最大的喜樂。」縣長許淑華也肯定地說，藝起發光真誠的分享與感人的演出，為南投孩子帶來滿滿正能量，讓校園充滿節日的溫暖。

活動尾聲，全體貴賓、藝人與師生一起合唱〈平安夜〉，為活動畫下美好的句點。整個校園充滿笑容、祝福與感動。主辦單位也貼心準備小禮物，把愛與祝福送給每一位孩子。

