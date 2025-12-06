林道遠夫妻轉行房仲「業績破8位數」逆轉勝秘訣曝光
男星林道遠從選秀節目《超級星光大道》發跡，2015年和老婆靜香（張淨婷）結婚，育有一對兒女。因演藝圈工作不穩定，他於去年轉戰當房仲，老婆也在今年加入行列。近日，夫妻倆在網路節目坦言，兩人今年的業績加起來高達1200萬，終於擺脫吃即期品的負債日子。
前主播邱沁宜指出，隨著房市交易量下滑，許多房仲在不景氣的情況下，一個個離開原先的跑道，轉行開Uber、送外賣。然而，林道遠和老婆靜香拋下藝人的光環，在房市冷清時進軍房仲業，仍交出漂亮的成績單。林道遠入行1年5個月，業績已突破千萬，若從今年1月算到10月，成交15間、業績800萬；老婆靜香則是房仲小白，入行僅半年，但已經賣了8間房，業績達到400萬。
林道遠說自己成功的秘訣是「讓買賣雙方都能感受到溫度」，他盡量真誠以待、注意細節，並以現在市場最當下的行情，跟顧客做詳細的分析。靜香也表示自己真誠待人、付出努力，讓客戶感受到她的貼心，不會覺得自己房子被賤賣、或是讓顧客買貴等，「我們都是站在一中間。」
林道遠坦言，藝人的光環雖然有加分效果，但相對也是束縛，「等於是我們被放大鏡監視著」，所以他更愛惜自己的羽毛，會把物件的好壞都跟客人分析，避免未來產生交易上的糾紛。
至於當初選擇轉戰房仲的主因，林道遠說在疫情爆發前一個月賣光餐廳的股份，幸運閃過災情。疫情結束後，他曾動念回鍋餐飲業，但考量到成本壓力和市場變動，決定把目光放在房仲業。林道遠剛入行就成交2、3個物件，隔2、3個月政府頒發限貸令，房市急凍，去年業績僅300萬；不過今年3、4月起房市漸漸回溫，林道遠光是3月份就做了近300萬業績。
