林道遠轉戰房仲變身「千萬經紀人」從菜鳥到專業菁英

民視戲劇《新兵日記》走紅的實力派演員林道遠，近年從螢光幕協槓房仲界，一年內業績突破千萬元，成功摘下「千萬經紀人員」頭銜，寫下從藝人到頂尖業務的勵志故事。

林道遠回憶，自己去年正式投入房地產業時，對房仲世界幾乎一無所知，「那時候真的是菜鳥中的菜鳥，但我告訴自己——既然選了，就要盡全力。」他每天勤學實作、不斷修正與挑戰，靠著努力與真誠，挺過市場起伏與低潮期。他坦言入行初期，正好遇上「新青安貸款」熱潮，但幾個月後政策轉向、買氣驟冷，「很多人選擇退場，我反而選擇逆勢而上。」林道遠說，他深信只要誠懇、專業、真心對待每位客戶，「就算市場再冷，也有人願意信任你。」

憑著這份堅持，林道遠逐漸累積口碑，甚至有客戶主動指定他辦理房屋買賣，讓他深受感動，「那一刻，我真的覺得一切努力都值得。」如今他平均每月成交2至3間房，累積破千萬業績，成績亮眼。林道遠也分享對這份工作的體悟：「房仲不只是賣房，而是幫助人圓夢。每一筆交易都是一段關係的開始，從買賣、裝潢、出租到後續管理，我都希望能替客戶把關，讓他們安心。」

他特別感謝一路支持的客戶、富璟團隊愛智店長鈞鴻學長與各位前輩，也不忘提及家人的陪伴與鼓勵，「感謝阿爸天父的帶領，將一切榮耀歸給祂。」林道遠引用《以賽亞書》40章31節：「但那等候耶和華的，必重新得力。他們必如鷹展翅上騰；他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」以信仰與謙卑作為前行的力量。

