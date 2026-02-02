林邊溪發現全台最南草鴞繁殖 林保署屏南推生態給付

（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）林保署屏東分署委託屏科大執行高屏地區草鴞保育工作，去年底在屏南林邊溪發現草鴞築巢，是目前全台最南草鴞繁殖觀測案例；林保署將擴大生態服務給付計畫至新埤、枋寮等鄉。

林業及自然保育署屏東分署委託國立屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授洪孝宇，執行高屏地區草鴞保育工作，長期追蹤草鴞族群動態。研究團隊去年12月初在林邊溪流域，發現目前已知台灣最南端繁殖觀測案例。

洪孝宇告訴中央社記者，去年發現時巢內有4顆蛋，不過僅2隻幼鳥長大，並於今年1月底成功離巢。他說，草鴞一般可以下4至6顆蛋，狀況好幼鳥可全部存活，若是狀況不好，例如面臨食物不足等情形，可能會犧牲掉最小1至2隻幼鳥，因此這巢最終只有2隻長大。

洪孝宇說，草鴞沿著高屏溪繁殖紀錄較多，大多在白茅優勢草地築巢，林邊溪發現的親鳥，在一片外來種植物香澤蘭為主草生地中，利用零星白茅草叢構築，這也透露草鴞可能別無選擇，只能待在較差棲地。

林保署屏東分署表示，這起非典型繁殖案例的發現，印證了現正推動「國土生態保育綠色網絡」重要性，即使是看似不起眼草生地，也可能是瀕危物種延續後代關鍵棲地。

屏東分署表示，分署自2022年開始嘗試白茅草地營造試驗，今年將在屏北以外地區進行，為草鴞創造更多繁殖棲地；由於草鴞生存高度依賴淺山與農耕環境，分署也將推動擴大「瀕危物種生態服務給付計畫」範圍，將新埤、枋寮等鄉納入守護版圖。

屏東分署提及，農友若能在農作期間落實不使用除草劑、毒鼠藥，並確保不餵養遊蕩犬貓，每公頃每年最高可領取新台幣2萬元獎勵金；分署分別於3、4日，將在新埤與枋寮鄉辦理說明會，有興趣農友可線上報名（https://forms.gle/fcgJXvukzcBD4xLt7）。（編輯：陳仁華）1150202