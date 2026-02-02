林邊溪觀測到草鶚築巢育雛

林保署屏東分署近日在林邊溪流域，觀測到目前已知台灣最南端的草鶚繁殖案例。（記者陳真翻攝）

▲林保署屏東分署近日在林邊溪流域，觀測到目前已知台灣最南端的草鶚繁殖案例。（記者陳真翻攝）

林業及自然保育署屏東分署近日在林邊溪流域觀測到珍貴紀錄！一隻身上還有黃褐羽色的草鴞亞成雌鳥，在草生地築巢並成功繁殖育雛；這不僅是目前已知台灣最南端的繁殖觀測案例，更展現了草鴞在棲地選擇與生命週期上的強大適應力。

林保署屏東分署表示，被稱為「猴面鷹」的草鴞，是臺灣唯一在草地上築巢的貓頭鷹，過去繁殖紀錄多集中在高屏溪流域，然而這次在林邊溪流域發現的巢位並非典型的白茅優勢草地；親鳥在一片以外來種植物香澤蘭為主的草生地中，巧妙利用零星的白茅草叢構築成新生命的搖籃。

屏東分署委託國立屏東科技大學研究團隊先前在高屏溪流域的監測資料顯示，適合草鴞繁殖的白茅優勢草地極為有限，且大多已經有成鳥佔據，幼鳥離巢後必須離開親鳥的領域，但在現有棲地飽和的情況下，往往只能暫時待在較差的環境，這可能會導致幼鳥的存活率降低。

這次在林邊溪流域發現亞成體的草鴞繁殖，雖然擴大草鴞的已知分佈區，但該環境長滿外來種的香澤蘭，巢中也只有兩隻幼鳥，低於平均的三至五隻，顯示可能屬於較差的棲地。

屏東分署指出，這起非典型繁殖案例的發現，同步印證了現正推動「國土生態保育綠色網絡」的重要性，即使是看似不起眼的草生地，也可能是瀕危物種延續後代的關鍵棲地。

屏東分署自二○二二年便開始嘗試進行白茅草地營造試驗，今年將在屏北以外的地區進行，並推動擴大「瀕危物種生態服務給付計畫」範圍，將新埤、枋寮等納入守護版圖。