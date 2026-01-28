林金結將提案徵召李四川選新北 劉和然重申3大目標

針對國民黨新北市長人選協調事宜，新北市副市長劉和然重申3大目標。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長人選本週將召開協調會，邀請有意參選的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川出席，國民黨中常委、新北市議員林金結將在今天中常會提案，授權國民黨主席鄭麗文徵召李四川參選。對此，劉和然表示，地方黨部已訂出期程，不要打亂自己的節奏，他也重申勝選、機制公平、團結的3大目標。

對於林金結將提案徵召李四川參選新北市長，劉和然今天在市政會議後接受媒體聯訪表示，每個議員本來就有表達意見和想法的權利，針對2026年這場選舉，如果黨沒有節奏，可能真的要很擔心，但現在很清楚，地方黨部已經訂出期程和時間表，進行相關聯繫，他尊重黨的立場跟機制，每個縣市狀況不同，不要因為對手的節奏或別人的想法，把自己既定的節奏打亂。

劉和然重申，新北市長選舉回到3個目標，第1，年底勝選；第2，過程機制公平；第3，不管有多少人參與，最後一定團結努力，往目標邁進。既然進入遊戲規則，就要尊重黨的節奏，至於地方黨部怎麼安排、聯繫，他已授權新北市工商策進會總幹事謝政達協助對口、接洽。

他說，地方黨部安排妥當後，就看第一次見面結果，包括宜蘭、新竹經過協調後，都有後續發展，新北市到底會有什麼樣的發展，他不預設任何立場，目前尚未接獲市黨部邀約。

協調會是否邀請新北市長侯友宜參與？劉和然回應，尊重黨的機制，因為新北市有代表性的前輩非常多，協調機制採公開或不公開，各縣市作法不太一樣，如果黨中央有共同的機制，但是又能因地制宜，符合當地特性來做，按照自己的節奏順順的走，就能在預定時間點做出決定。

