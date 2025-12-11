▲藍綠罕見同陣線！林金結怒吼柯P「別來再土城」綠營跟進喊+1。（圖／翻攝林金結臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新北市議員林金結，近日在政論節目《狠狠抖內幕》中，向民眾黨前主席柯文哲公開喊話，希望他不要再到新北土城看守所前舉辦活動。由於柯文哲與黃國昌多次在此地舉行活動凝聚「小草」士氣，但每次活動都動員大量警力維安，嚴重影響了當地交通與民眾生活。



林金結轉述基層分局長的說法，表達警方承受巨大壓力，甚至連夜間都要出動維安，因此懇請柯文哲「去去去去！去其他地方，不要再來我們土城」，強調當地的交通和環境，已經被影響一年之久。

柯文哲的活動地點位於土城立德路，使得警力分佈非常吃緊，尤其在下班時間，對當地居民的衝擊更大，讓分局警力吃不消。林金結呼籲柯文哲「不要再來了！」，認為已嚴重干擾地方秩序和警政勤務的正常運作。



與林金結同屬土城、樹林、三峽、鶯歌選區的民進黨新北市議員卓冠廷，聽完節目後跟進附議，臉書發文表示「同樣身為土樹三鶯議員的我附議，贊成打+1」，當地民代對於柯文哲頻繁在土城看守所前舉辦活動，所帶來的交通與維安壓力，都相當不滿。



