林金結選舉補助款全數捐出 累計逾738萬元守護清寒學子

248260128a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林金結長期致力於回饋社會，堅持將政府補助每票30元的「選舉補助款」全數捐出支持在地教育。林金結至今已累計捐贈超過738萬元，並於歲末寒冬之際前往土城區廣福國小頒發獎助學金，期盼透過這筆資源成為清寒學子安心求學的堅強後盾，讓愛心持續在校園傳遞。

林金結在頒獎現場親自將紅包遞交至孩子手中，並表示看見學子展露希望的眼神並表達謝意，令他內心倍感溫暖。這份獎勵不僅是給予學生的實質鼓勵，更承載著鄉親長期以來的信任，讓這項歲末送暖活動展現出社會互助的正面價值。

廣告 廣告

248260128a02

林金結深信教育是改變命運的關鍵鑰匙，因此選擇將取之於社會的資源精確投入校園，確保經費能轉化為守護下一代的實質力量。多年的捐資興學已成為弱勢家庭在求學路上的保障，確保學子能在穩定的環境下成長，不受經濟條件限制。

這場位於廣福國小的頒獎活動圓滿落幕，林金結承諾將持續陪伴孩子茁壯，並強化地方教育資源的連結。透過選舉補助款的公益化，他期盼這份溫暖的循環能擴散至更多角落，為新北市的基層教育環境建立更完善的支持體系。

照片來源：新北市議員林金結臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

把握侯友宜石門三芝座談會 陳家琪爭取錫板活動中心多項建設

跨境詐騙新手法 林國春協助港人追討移民投資款項

【文章轉載請註明出處】