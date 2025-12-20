林錦芳《異次元無極限之六》再獲洄瀾美展東方媒材組銀獎

花蓮縣文化局代理局長曾之妤為林錦芳頒獎。

來自河南、嫁來臺灣近三十年的畫家林錦芳，持續以創作回應土地與生命的交會。繼去年以膠彩作品《異次元無極限》首度參加洄瀾美展即勇奪經典媒材創作類東方媒材組金獎後，今年她再以延續系列脈絡、尺幅更為宏大的新作《異次元無極限之六》參賽，榮獲第28屆花蓮洄瀾美展東方媒材組銀獎，再次獲得評審肯定。

林錦芳表示，作品創作靈感源自花蓮去年歷經大地震後所展現的堅韌生命力。新作歷時近兩年完成，畫面長約四公尺、寬約一點七公尺，較前作增加近一倍尺幅。她以「多重宇宙」為主題，透過無數人體穿越的意象，描繪花蓮民眾在一次次震災後，持續重建心靈與精神的歷程。

畫面中大量運用金屬與礦物顏料所呈現的「金」色，林錦芳指出，這不僅來自材料的物理性，更被視為一種宇宙能量的媒介，象徵流動、修復與再生，也寄託她對花蓮注入溫暖與光亮的祝福。作品藉由光與層次的結構，引導觀者超越現實的線性時空，進入潛意識流動的觀看經驗，使觀者不只是凝視者，更成為作品精神結構的參與者。

作為大陸配偶，林錦芳的生命經驗亦深深影響其創作視角。她年輕時曾短暫就讀藝術科班，來臺後因家庭與生計轉入財經領域，藝術創作一度中斷，但對藝術的熱情始終未曾消退。多年來，她利用工作之餘四處學習創作技法，在朋友鼓勵下，前年不畏年齡報考華梵大學美術與文創學系碩專班，以跨越地域、身份與年齡的生命歷程，將個人記憶轉化為可視的時間印記與精神景觀。

據瞭解，花蓮縣文化局為鼓勵藝術創作、探索藝術內涵並回應時代精神，自1995年起辦理「洄瀾美展」，至今已邁入第28屆。今年美展分為當代藝術創作類，以及經典媒材創作類的東方媒材組、西方媒材組與立體造型組，共計383件作品參賽，最終遴選26件優秀作品於花蓮美術館展出。

洄瀾美展於昨（20）日在花蓮美術館舉行開幕暨頒獎典禮，地方文化界與多位貴賓到場共襄盛舉。本屆經典媒材創作類東方媒材組金獎由張家榮《夢洄瀾潭》獲得，銀獎為林錦芳《異次元無極限之六》，銅獎為周季蓉《窗、與〈Mondrian〉的對話》。