林鐵及文資處收回檜意森活村經營權 各項服務正常運作

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）表示，已於115年1月12日與檜意森活村股份有限公司協議，並於1月15日正式終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」，自1月16日起收回檜意森活村經營權，改由林鐵及文資處自行管理，園區各項服務將持續正常運作、不受影響。

林鐵及文資處說明，檜意森活村於102年依促進民間參與公共建設法（促參法），採OT方式委託檜村公司營運。因檜村公司營運績效符合優先定約規定，雙方於113年3月1日續約5年，原契約期限至118年2月28日止。惟近來因檜村公司負責人其他旅遊事業經營出現困難，衍生財務問題，導致積欠租金、權利金及相關罰款。

廣告 廣告

檜意森活村各項服務持續運作不中斷。(圖／林鐵及文資處提供)

林鐵及文資處指出，期間多次函文要求檜村公司限期改善，並明訂須於1月15日前清償相關欠款，否則將依契約終止營運。最終檜村公司負責人主動於1月12日與林鐵及文資處協議，由主管機關於1月15日終止契約，並自1月16日起全面收回經營權。

為確保園區營運穩定，林鐵及文資處表示，收回經營權後，將留用部分原有現場管理人員，並自今（13）日起，派員逐一向園區既有店家說明，研議換約續營事宜，維持檜意森活村正常營業與遊客服務。

針對檜村公司所積欠的相關費用，林鐵及文資處強調，將依法辦理追償，並要求檜村公司負責人儘速妥善處理與園區店家間的債務問題。另方面，林鐵及文資處已於114年6月啟動新一輪促參案之前置作業，在完成正式招商前，將依國有財產法規定辦理公開標租，期引進新業者接手營運，持續活絡檜意森活村發展。