林鐵大井川鐵道40週年特色塗裝列車 1/23啟航

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）與日本靜岡縣大井川鐵道，自民國七十五年締結姊妹鐵道，即將迎來四時週年里程碑。兩條同以山岳風光、百年歷史與觀光文化保存聞名的鐵路，持續透過人員互訪與專業交流，串聯臺日兩地的鐵道情誼。為歡慶締結四十週年，林鐵及文資處特別將阿里山號四節車廂機組以「大井川鐵道-井川線列車」樣式塗裝，今年一月二十三日起將行駛於阿里山本線，讓跨海友誼以列車為媒介，奔馳山林。

阿里山林業鐵路與大井川鐵道於七十五年一月二十四日下午在嘉義市北門驛舉行締約剪綵典禮，次（二十五）日上午在臺北市林務局（現稱林保署）由當時林務局許啟祐局長與大井川鐵道後藤泰三社長代表簽署締約，為阿里山林鐵首條締結的國際姊妹鐵道。四十年來，雙方持續深化交流，從車輛維修與營運管理，到山區行車安全、觀光服務與文化資產保存推廣，逐步累積信任與合作默契。這段跨越世代的友誼，象徵臺日鐵道文化的相知相惜，也見證兩地以專業與熱情守護鐵道的共同信念。

王昭堡處長表示，這是林鐵首度以他國列車進行車體塗裝，不僅是臺日鐵道情誼紀念，更是「把交流做成看得見、搭得到」的具體實踐，邀請國內外旅客一同見證這跨國的溫暖連結；林鐵未來亦將與大井川鐵道在「技術與文化雙軌並進」的方向上，持續推動人才交流、維修與營運知識分享、文化資產保存合作，以及鐵道觀光與地方品牌的共同推廣，讓山林回響連結更多的人與地方。