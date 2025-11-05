林鐵沿線聲音地景採集 用聽覺重新認識阿里山

（中央社記者汪淑芬台北5日電）農業部林業及自然保育署今天公開「阿里山林業鐵路及沿線山村聲音地景採集計畫」成果，從45個聲音據點，留下林鐵沿線自然及人文的聲音，讓民眾從聽覺重新認識阿里山。

林保署阿里山林業鐵路及文化資產管理處上午在台北101，舉辦「山林軌跡的回響─阿里山林業鐵路及沿線山村聲音地景」發表記者會。

林鐵及文資處說，阿里山林業暨鐵道是台灣首處國家級「重要文化景觀」，全長逾70公里，一路從海拔30公尺的嘉義站，爬升至2451公尺的祝山站，串連23座具自然、生態、產業與人文特色的車站。

林鐵及文資處希望透過紀錄林鐵沿線自然生態與聚落生活，讓人們在火車鳴笛、蟲鳴鳥叫、居民談笑與工務作業聲中，重新感受阿里山的文化厚度，打造閱讀與想像並行的阿里山地圖。

林鐵及文資處說，這次委託合方創意團隊及藝術家吳燦政，經過1年的聲音採集，走訪8座車站，建立45個聲音據點，跨越不同季節與海拔高度，訪問沿線聚落居民、林鐵退休與現任員工，並從道班修理軌道的金屬聲，到黎明初曉時陸續出現的登山客足跡聲，逐漸擴大到高山低谷各種豐富的動植物聲，集結成阿里山獨特的聲音地景特色。

林鐵及文資處已將紀錄的阿里山地景聲音，上傳至國際聲音平台「radio aporee」，盼透過聲音讓世界各地都能由聆聽認識阿里山與林業鐵路。

林保署長林華慶說，聲音的背景和地景是大家過去較忽略的，聲音的地景隨著時間及不同季節有不同變化，用聽覺取代視覺會有更多的想像，未來林保署會繼續定期或不定期，留下林鐵沿線場站人文或自然背景的聲音，這些聲音不僅被紀錄，也可結合各種周邊商品傳遞。（編輯：李亨山）1141105