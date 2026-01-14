林鐵處回收檜意森活村自營 王美惠要求保障店家權益

（中央社記者姜宜菁嘉義市14日電）嘉義檜意森活村委外公司欠租金，林鐵及文資處將收回經營權；民進黨立委王美惠今天要求保障相關權益，確保嘉義觀光穩定發展，林鐵處表示，已逐一與店家討論以不收保證金等措施換約繼續經營。

王美惠表示，「檜意森活村」是嘉義市重要觀光指標景點，114年度參觀人次達263萬人，全年營業總額約新台幣2億3000萬元，對嘉義市觀光發展具有關鍵影響。然而，林鐵及文資處委外經營的公司積欠租金與相關費用，林鐵處將於15日與此公司終止契約，並自16日起自行管理。

王美惠指出，檜意森活村目前共有39店家，加上自營的8家，各店家與原經營者，簽訂的契約與租期又皆不相同，她要求林鐵處，後續處理必須審慎顧及商家權益與營運穩定，除依法追回積欠款項，並應承擔相關責任，協助受影響店家、業者與員工，提供必要法律服務及協助，妥善處理求償事宜。

王美惠表示，林鐵處接管後，對現有店家採取多項配套措施，包括不收取保證金、租金可延至農曆年後繳納、並提供分期付款機制，同時以最低營收等級計算租金，以降低商家負擔、穩定園區營運。

王美惠強調，未來對於接手經營的廠商，林鐵處應嚴格把關資格與營運能力，建立完善督導機制，避免類似問題再度發生；並建議進一步檢討營運模式，評估是否可延長營業，且善用晚間時段，提高園區整體使用效益與觀光產值。

林鐵處對此回應，昨天起逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，並留用檜村公司現場管理人員，維持園區正常營運；有關檜村公司的營運缺失，林鐵處將檢討列為新促參案件契約要求。

林鐵處依據店家回饋意見，將以不收保證金、優惠租金、農曆春節過後分期繳納租金，及依原租期繼續營業等措施，盡速與店家換訂租約，並委任律師提供店家法律諮詢服務，協助店家求償事宜。（編輯：陳仁華）1150114