林鐵通車週年慶打造「阿里山小火車Cheers」節慶品牌
阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）每年十二月定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，打造「阿里山小火車Cheers」節慶品牌，邀請民眾共同參與慶祝阿里山林鐵生日。自十二月一日起至林鐵及文資處各車站購票（神木站及祝山站除外），搭乘阿里山小火車，即可收藏全新設計「節慶限定款車票」，新車票結合林鐵歷代特色火車，四款票面各為Shay蒸汽火車、中興號、栩悅號及隱藏款，邀請民眾搭乘阿里山小火車收藏四款車票試手氣，幸運的旅客將可獲得限量版隱藏款車票。
為響應「320+1嘉義市城市博覽會」活動，十二月二十一日將行駛「蒸汽火車」檜來嘉驛列車，蒸汽老爺爺現身慶祝阿里山林鐵生日，不要錯過難得機會，歡迎大家一起上車囉。林鐵時光市集、職人體驗列車、微醺雲端列車等精彩行程，可關注阿里山林業鐵路及文化產管理處粉絲專頁（https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Tai-wan/），歡迎民眾預約登車，來和林鐵人共度全臺獨家的紅色聖誕節。
林鐵及文資處王昭堡處長表示，期以林鐵為軸線活絡地方經濟並且再度嶄新定義沿線山村部落居民對林鐵的生活記憶，自今年起將「林鐵通車慶祝活動」轉型以活絡地方經濟的「阿里山小火車Cheers！」節慶方式，結合地方創生、食農體驗與森林旅遊，呈現阿里山的多元魅力。透過主題列車、大地餐席遊程讓旅客走進山村部落，慢活、慢旅、慢食，與沿線社區及部落夥伴集結共好，增進永續山村經濟的目標。創造在地居民及遊客對林鐵新記憶，與在地結合推動區域軸線文化觀光，為這條鐵路和這座山林增添新時代活力，吸引旅客前來林鐵各山村部落深度體驗。
