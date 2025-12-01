林鐵鐵軌旁宿舍雜物堆置、雜草叢生 嘉義分署：已派人清理

宿舍破舊、損毀，圍牆旁被棄置雜物，雜草叢生。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民眾投訴，林業及自然保育署嘉義分署位於嘉義市國華街351巷宿舍，圍牆旁雜草叢生，牆角還有破損瓦罐、碎玻璃等雜物堆置、散落，有礙觀瞻。嘉義分署回應，平時定期會派員割草、環境清潔，接獲民眾反映，昨已立即派人到場清理。

嘉義分署：已派人清理

附近居民說，國華街351巷為林業署嘉義分署的宿舍區，僅看到一戶人家在出入，其他間宿舍年久失修，且屋頂破損嚴重，鐵皮圍牆旁雜草叢生、還有爬藤植物攀爬在電線上，牆角還遭人棄置盆栽，等如遇到颱風，恐有安全疑慮，此外，宿舍區緊鄰林鐵鐵軌旁，搭乘小火車遊客每天上、下山，有礙觀瞻。

林業署嘉義分署回應說，該區是分屬轄管宿舍，平時都會派員定期刈草，進行環境清潔，目前全區還有5戶合法眷戶，待全區收回後土地，移回國有財產署接管。

嘉義市國華街林業署宿舍，還有爬藤植物攀爬於電線上。(記者王善嬿攝)

圍牆旁破損盆栽、瓦罐堆置。(記者王善嬿攝)

