林隆璇帥兒打球出事！「開刀消失一個禮拜」不敢見家人

林隆璇的兒子林亭翰日前在IG分享頭部受傷，經過開刀後已經恢復許多。林亭翰說：「因打籃球時與人頭撞頭而受傷，導致頭部腫脹得非常大。自己還開車回家，但傷勢越腫越大，於是趕緊去急診處理，他嘗試了兩周的冷熱敷等處理方式，但最終因為有血塊凝固，仍必須進行開刀手術拿出血塊。」

林亭翰「報喜不報憂」的個性，考量不願家人擔心，因為傷勢嚴重，甚至神隱一個禮拜不見家人。經歷這次意外後，他坦言現在對打籃球「有一點怕」，因此偏向選擇羽毛球等較不會有肢體接觸的運動。

而近日他為金馬影后陸小芬睽違24年回歸小螢幕，打造戲劇《接住流星的人》的同名主題曲，獲得好評，連影后陸小芬聽完歌曲後，都感動地表示「這首歌非常貼近角色的靈魂」，賞識這位年輕才子。

