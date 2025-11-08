林隆璇帥兒打球出事！「開刀消失一個禮拜」不敢見家人
林隆璇的兒子林亭翰日前在IG分享頭部受傷，經過開刀後已經恢復許多。林亭翰說：「因打籃球時與人頭撞頭而受傷，導致頭部腫脹得非常大。自己還開車回家，但傷勢越腫越大，於是趕緊去急診處理，他嘗試了兩周的冷熱敷等處理方式，但最終因為有血塊凝固，仍必須進行開刀手術拿出血塊。」
林亭翰「報喜不報憂」的個性，考量不願家人擔心，因為傷勢嚴重，甚至神隱一個禮拜不見家人。經歷這次意外後，他坦言現在對打籃球「有一點怕」，因此偏向選擇羽毛球等較不會有肢體接觸的運動。
而近日他為金馬影后陸小芬睽違24年回歸小螢幕，打造戲劇《接住流星的人》的同名主題曲，獲得好評，連影后陸小芬聽完歌曲後，都感動地表示「這首歌非常貼近角色的靈魂」，賞識這位年輕才子。
其他人也在看
茵聲另一半「月收要20萬」 點3原因曝：做不到！
娛樂中心／饒婉馨報導茵聲（鄭茵聲）是YTR「這群人」的成員之一，在演藝事業發展不錯的她，日前上電視節目被問到「談戀愛最在意哪件事」時，她坦言「收入不能差太多，至少真的跟我差不多就好了。」，並表示「至少要20萬」。她也提出自己的經歷，整理出3點會產生的問題。民視 ・ 23 小時前
林隆璇帥兒出事了！頭部受傷開刀消失一個禮拜
金馬影后陸小芬睽違24年回歸小螢幕，演出《接住流星的人》。製作人王重正為了讓劇中情感更深刻落地，特別邀請創作才子歌手林亭翰擔任主題曲創作，打造的同名歌曲《接住流星的人》，以溫暖卻堅韌的旋律承接劇中情感層次，連影后陸小芬聽完歌曲都感動表示：「這首歌非常貼近角色的靈魂，賞識這位年輕才子。」自由時報 ・ 1 天前
光復郵局報廢郵筒被轉售 最高開價6000元！中華郵政急收回17座
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月底因樺加沙颱風豪雨溢流，重創光復鄉地區，不僅造成嚴重災損，連光復郵局後方待報廢的郵筒也遭泥流掩埋。未料近日竟有民眾將拾獲郵筒上網拍賣，開價從2500元至6000元不等，中華郵政得知後火速要求賣家下架，並回收郵筒17座，然而目前已有少數郵筒售出。太報 ・ 1 天前
林亭翰打球頭部嚴重撞擊！送醫緊急開刀取血塊 醫生憂心會有危險
創作才子林亭翰近日透露，因打籃球與人「頭撞頭」導致頭部嚴重受傷，甚至腫脹到必須開刀取出血塊。當時他仍堅持自行開車回家，直到傷勢惡化才緊急就醫。他表示：「原本以為只是瘀青，結果越腫越大，醫生檢查後發現有血塊凝固，不開刀會有風險。」經過手術治療後，目前已恢復許多。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
三寶爸郭富城開唱大驚喜！這首兒歌全嗨翻 高雄巨蛋變身大型KTV
舞台王者郭富城 1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢出道35 週年之際，於11月8日、9日帶著 「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，今（8）日首場正式登場。相隔近一年再次回到台灣，郭富城準備誠意十足的歌單與全面升級的舞台設計，帶給台灣歌迷充滿震撼的視覺與聽覺盛宴，精心挑選的歌單更是滿滿回憶殺，讓今晚的高雄巨蛋變身大型KTV，掀起熱烈合唱。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
林智鴻公益列車 推親子共學體驗職人精神
[NOWnews今日新聞]由高雄市議員林智鴻與高雄市社會福利慈善總會共同主辦的「善循環・愛永續」【公益列車×小小職人】活動，今(8)日於鳳山五甲龍成宮熱鬧登場。活動結合公益、教育與親子體驗，匯集社會愛...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
玉里二手屋紙類回收區「濃煙竄天」 劉一峰神父：加強管理
花蓮玉里劉神父二手屋紙類回收區發生火災，濃煙直竄天際，消防人員全力搶救！劉一峰神父來台近60年，致力公益不遺餘力，提供弱勢協助，獲頒醫療奉獻獎，深受各界讚揚。面對這起火災，劉神父雖難過卻不氣餒，強調將嚴格管理安全事項，暫停教堂內回收活動，集中至指定回收場，期盼化危機為轉機，持續幫助弱勢族群，展現其大愛精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前
搶攻普發一萬商機 台中福華「雙11購物節」爆品5折起
【民眾網諸葛志一台中報導】雙11購物節即將迎來年度最熱檔期，適逢政府普發現金1萬元即將入帳，市場消費動能明顯回 […]民眾日報 ・ 20 小時前
解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間
即時中心／廖予瑄報導由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。今（8）日農業部指出，截至下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬拍賣價格還算平穩；另外，各項監測工作也持續進行中，「今日下午5時為止，採檢結果皆為陰性。」民視 ・ 18 小時前
被春風霸氣「你來我照顧你」暖哭 郭書瑤否認交往喊：當一輩子朋友
【緯來新聞網】郭書瑤今年加盟混血兒娛樂，成了好友春風的師妹，今（7日）舉辦記者，她感動說：「很感謝有緯來新聞網 ・ 2 天前
電動車火警難滅！鋰電池爆炸威脅 消防隊模擬救援揭「致命危機」
電動車火災救援成為消防隊重要訓練項目，隨著台灣電動車數量增加至9萬6367輛，相關安全議題備受關注。新北消防局特別舉辦電動車火災模擬訓練，透過實際操作了解電池受撞擊後的連鎖反應與爆炸風險。訓練中發現，電動車火災與傳統油車有顯著差異，消防人員必須掌握特殊接近方式與滅火技巧。專家指出，水是目前最有效的滅火工具，但電動車火災的不可預測性仍是救援的最大挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
小深田大翔身材不佳但不服輸 讚古林睿煬直球很強
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）日職樂天金鷲隊野手小深田大翔本季與台灣投手古林睿煬對戰不錯，他表示古林睿煬直球很強，被激起鬥志、不想輸；也想要告訴大家，身材不突出只要努力不服輸，也可在職棒生存。中央社 ・ 20 小時前
【公告】碩網員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
日 期：2025年11月07日公司名稱：碩網(7547)主 旨：碩網員工認股權憑證轉換普通股增資基準日發言人：邱仁鈿說 明：1.董事會決議日期:114/11/072.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元整。8.發行價格:新台幣10元整。9.員工認購股數或配發金額:425,000股10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同，並採無實體發行。14.本次增資資金用途:本次增資目的為吸引及留住公司所需人才。15.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日訂為114年10月28日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(2)變更後中央社財經 ・ 1 天前
卓榮泰視察桃園機場防豬瘟 蘇俊賓提三大戰場籲中央地方協力防疫
行政院長卓榮泰今(8)日上午率農業部長陳駿季及各部會代表至桃園機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，包含旅客行李與快遞郵件檢查，確保防疫無漏洞。桃園市副市長蘇俊賓出席時，除感謝中央各部會與地方政府積極合作，在這15天內同心協力控制豬瘟疫情外，蘇俊賓也提出後續還有三大面向，包含防疫、黑毛豬產業的未來以及廚餘去桃園電子報 ・ 22 小時前
【公告】鋐寶科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
日 期：2025年11月07日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：何振宇說 明：1.董事會決議日期:114/11/072.減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將所有收回之限制員工權利新股註銷減資。3.減資金額:1,380,000元4.消除股份:138,000股5.減資比率:0.2%6.減資後股本:686,976,590元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:114/11/1012.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
【公告】科際精密董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日
日 期：2025年11月07日公司名稱：科際精密(4568)主 旨：科際精密董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日發言人：陳英毅說 明：1.董事會決議日期:114/11/072.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工，因未符既得條件，本公司依原發行價格收買收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣30,000元4.消除股份:3,000股5.減資比率:0.01%6.減資後股本:新台幣317,691,250元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:114/11/0712.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
南投縣全縣運動會開幕 逾萬人參賽
（中央社記者鄭維真南投8日電）南投縣第73屆全縣運動會有1萬3557名選手及隊職員參加，今天正式展開，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚114年全國運動會中為南投爭光的選手與教練。中央社 ・ 21 小時前
楊丞琳時隔17年合作老搭檔 拍MV眼神傳情：像回到20幾歲的感覺
在歌曲〈房間裡的大象〉學會「與傷痛共處」之後，楊丞琳在新專輯《有且》中，以〈免疫體〉繼續探索情感與身體之間的深層連接。這首歌像是一場對抗內心炎症的過程——當回憶慢性發炎、當愛意在身體裡留下痕跡，我們是否真的能對痛苦「免疫」？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台八女星出事了！積勞成疾緊急入院開刀 老公暖心守候「出院才敢上工」
藝人文汶從演員出道，近年來與老公吳皓昇自創品牌心力交瘁，因為積勞成疾，過度疲憊導致膏肓肌纖維嚴重沾黏，肌肉僵硬疼痛難耐。她不得不緊急放下工作，接受「針刀微創手術」剝離沾黏組織。手術順利後，她帶著傷口出院休養。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
200萬年「冰河水」晶瑩剔透！他用杯子撈來喝 下秒就出事
醫師警告，冰河水雖看似清澈，其實可能藏有百萬年前的遠古微生物、梨形鞭毛蟲或動物排泄物。曾有男子直接喝未煮沸的冰河水，結果腹部立刻咕嚕作響。專家提醒，冰河水含有病原體或重金屬的風險極高，若不得已必須飲用，務必煮沸至少3分鐘，以避免嘔吐、腹瀉等健康危害。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前