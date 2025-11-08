林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝

林亭翰是林隆璇的獨子，才華洋溢。 北投映像電影提供

資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。

林亭翰日前在社群提到自己頭部受傷，經過開刀後已恢復許多。林亭翰說：「因打籃球時與人頭撞頭而受傷，導致頭部腫脹得非常大。自己還開車回家，但傷勢越腫越大，於是趕緊去急診處理。」他試了2週冷熱敷等處理方式，但因為血塊凝固，仍必須開刀拿出血塊。

廣告 廣告

林亭翰個性向來「報喜不報憂」，由於傷勢太嚴重、不願家人擔心，他甚至神隱一個禮拜不見家人、入住醫院治療。經歷這次意外，林亭翰坦言現在對打籃球「有一點怕」，因此偏向選擇羽毛球等較不會有肢體接觸的運動。

林亭翰驚傳日前住院開刀。 北投映像電影提供

為劇打造主題曲 影后聽完感動不已

事實上，林亭翰日前才受邀為金馬影后陸小芬睽違24年回歸小螢幕、主演的《接住流星的人》創作主題曲，引起熱烈討論。製作人王重正表示，為了讓劇中情感更深刻，特別請來林亭翰打造同名歌曲，以溫暖堅韌的旋律承接劇中情感層次，連影后陸小芬聽完歌曲，都感動表示：「這首歌非常貼近角色的靈魂，賞識這位年輕才子。」

林亭翰回想當時接到導演王重正邀請，內心其實相當掙扎。他坦言，自己過去多創作以戀愛、心境為主的歌曲，較少接觸以「家庭議題」為核心的作品，而《接住流星的人》劇情主要聚焦在許多人不敢面對的傷口，原生家庭的裂痕、情感的匱乏、沒有說出口的愛與遺憾。

為了讓歌曲能真正站在「會痛的人」立場，其中他最珍視的一句歌詞是「跌落也別怕，愛會在張開溫柔的網」；林亭翰說：「原生家庭會影響一個人一輩子，這比我們以為的都深。我希望這首歌不只是安慰，而是讓人真的感覺到：有人會接住你。」

林隆璇（左起）與兒子林亭翰、製作人王重正合照。 北投映像電影提供

導演王重正表示，雖然戲本身帶有悲劇色彩，但真正想傳達的不是傷，而是「修復」。所以主題曲不能只是沉重，更必須有「接住觀眾」的力量。他說：「亭翰是一個心裡很正面、自重的年輕人，他的音樂不會過度渲染，他會替角色說話，也會替觀眾留一盞燈。」

除了音樂身分，林亭翰也是台南應用科技大學的講師，同時獲得國際牛津系統認證，專注於正念與情緒修復教學。曾因疫情陷入恐慌的他，靠著正念練習慢慢將身心穩回來，如今他也將這套方法分享給更多人，走出內心壓力。



回到原文

更多鏡報報導

黃明志爆特愛第三性公關！經紀人首發聲「揭他私生活癖好」

黃明志15年女友撞臉「越南林志玲」 本尊不忍了出面發聲：勿牽連

王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭