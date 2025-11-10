林隆璇感恩已故屠穎為〈流言〉細膩編曲 打造跨世代傳唱金曲

林隆璇憶編曲大師屠穎「情緒穩定、音樂性又高」，合作讓人安心。（圖／北投映像電影提供）

資深音樂人林隆璇近日接受訪問，不僅回顧創作歷程，也難得暢談他在音樂與教育之間的轉換心境。他特別提及已逝的編曲大師屠穎，並分享兩人合作的經典名曲〈流言〉，感嘆這首橫跨三十年仍被傳唱的作品，對他而言是音樂也是人生。

林隆璇回憶，當年創作〈流言〉時，他正準備趕搭飛機，僅剩「最後 10 分鐘」動筆。在接送車即將抵達的壓迫下，旋律卻奇蹟似地一氣呵成，他急忙手寫譜並傳真給製作人。這份簡單的手稿，後續在已故製作人楊明煌與屠穎的細膩編曲下，成為KTV榜上的不敗金曲。談起已故音樂人屠穎，林隆璇感性表示：「他是非常靠譜的人，情緒穩定、音樂性又高。」在追求高效率的華語音樂圈中，能保持冷靜並將作品做到最好，是極為難得的特質。

對於歌迷期待的個人演唱會，目前擔任台南應用科技大學老師的林隆璇坦言，因全心投入教學與培育新生代，計畫暫時放下。不過，他仍會出席商演，親自彈唱由他創作的那英〈白天不懂夜的黑〉、李聖傑〈你那麼愛他〉，以及張學友的〈慢慢〉等金曲。特別的是，他創作的〈流言〉幾乎不曾出現在現場曲目。林隆璇解釋：「〈流言〉是男女對唱，周慧敏唱最好，我不輕易找別人唱，是為了不破壞觀眾心中最美的記憶。」

如今重心轉向教育，林隆璇更深感使命：「我們這一代的責任，是把舞台準備好，讓年輕人站上去。」他期盼下一個世代的音樂人能「自重且獨立」，有能力站穩舞台，接住機會。

