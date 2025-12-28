林隆璇父子同台、台日團體尬場 南瀛草地音樂會跨年氛圍濃

台南市耶誕跨年系列活動的第二場，27日晚上在新營的南瀛綠都心公園登場，除了有來自日本的新銳女子搖滾樂團，還有資深流行音樂歌手林隆璇父子檔的演出，另外還有跨界藝人郭書瑤，以及台客嘻哈天團玖壹壹，讓這個周末提前感受到濃濃的跨年氛圍。

歌手林亭翰《不可能不愛你》：「不可能不愛妳，妳還是離去，抬頭看幾顆星，好遠又好近。」

YT單月點擊破250萬的創作歌手林亭翰，為27日晚上，為台南新營登場的南瀛草地音樂會揭開序幕，而他另外一個身分，還是資深流行歌手林隆璇的兒子。

林隆璇vs.林亭翰《你那麼愛他》：「歡迎我的父親，林隆璇老師，為什麼不說心裡話，你深愛她，這是每個人都知道啊，你那麼愛她，為什麼不把她留下。」

父子合唱經典歌曲，讓台下跨世代粉絲感動不已，另外宅男女神郭書瑤，成為跨界藝人，人氣依然不減。

藝人郭書瑤《Honey》：「Oh Baby Honey Honey Honey，喜歡你的用心專心愛心，給我鼓勵和加油打氣。」

除了宅男女神，日本新銳女子搖滾樂團，也跨海開唱，而本土嘻哈天團壓軸演出，更是為當晚活動掀起最高潮。

藝人玖壹壹《LOCAL》：「我有自己的帥，不能青菜，我們質感いっぱい帶一點台，LOCAL不分年代，明不明白，這是我的STYLE。」

台南市長黃偉哲：「現場不只是我們台南的民眾，還有來自嘉義的，甚至有來到嘉義市、嘉義縣的年輕朋友們喜歡的活動，我們都努力來達成。」

尤其，2026台南好Young耶誕跨年演唱會，跨年夜當晚，在永華市政中心還有最終場，讓參與民眾，一路帶著歡樂氣氛，迎接新年到來。

