林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵

影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。

林青霞透露，某日在家中發現蟑螂時，她情急之下抓起衛生紙試圖迅速解決，豈料手一抖，竟將蟑螂甩飛到陽台外。她形容：「蟑螂落在六樓花園處，那兩張紙巾倒像東方不敗似的，在空中飄來蕩去。」看似一次性的驚魂，卻意外引發後續「人螂大戰」。

沒想到事隔數天，林青霞竟在書房連續三度目擊蟑螂蹤影，讓她瞬間領悟：「這不是偶遇，是入侵。」自此心神不寧，寫作到一半會回頭張望，畫畫時也忍不住檢查牆角，彷彿隨時會有「蟑螂組團現身」。

大動作出手重奪家園

在朋友建議下，她緊急請來滅蟲公司處理，不料當晚廚房竟湧出大量蟑螂，只能再次召回專業團隊「大規模出動」。歷經兩、三輪全面防禦戰後，終於成功清除小強，重奪家園。

然而，陰影似乎未散。林青霞日前赴杭州度假，又再度遭遇蟑螂。同行好友僅以紙杯輕鬆將其捕捉、釋放戶外，令她心生愧疚，但仍無法放下心中的顧慮。她直言：「蟑螂是有害的，你把牠丟出去牠還會繁殖，而且繁殖得很快。」因此若再遇見，她仍會毫不猶豫出手，「殺無赦」！



