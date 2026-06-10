林青霞現身江西看戲 「女主角」隋棠驚喜合體：像夢一樣

林青霞（右）突現身《暗戀桃花源》，同框隋棠驚見4大女神。（圖／寬宏藝術提供、SWkit鄧永傑攝影）

女星林青霞近年雖過著退休生活，但仍經常參與藝文、公益活動，日前就被目擊現身大陸江西的會昌戲劇小鎮，親民與現場演員、民眾互動，引起網友熱議。沒想到舞台劇導演賴聲川日前帶著舞台劇《暗戀桃花源》前往江西，正好遇上林青霞探班，三代女主角無預警同框，令粉絲非常驚喜。

隋棠近期在《暗戀桃花源》40週年傳承版飾演女主角雲之凡，於是月初隨著劇組到江西演出，9日便在社群分享近況，「今年跟著雲之凡去了很多地方，下個禮拜就要去台中了，身為中部的女兒，許多親朋好友都要來，十分期待又緊張」。

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隨後她分享多張近照，其中一張是所有演員卸下戲服的合影，且畫面中央竟出現林青霞和丁乃竺的身影，原來兩人都演過該劇的女主角，隋棠則配文寫下：「那張照片裡有最初代的雲之凡、最新一代的雲之凡、還有最經典的雲之凡。從來沒有想過能用雲之凡這個角色的身份認識心中永遠的東方不敗—青霞姐！像夢一樣啊。」

丁乃竺（後排左4）、林青霞（後排右4）探班《暗戀桃花源》劇組。（圖／臉書 隋棠 Sonia Sui）

不僅如此，合照中還有林依晨、梁正群、陳漢典等人，因此貼文曝光後，引來網友留言回應，「每一代雲之凡都美好而難忘，妳也是」、「好喜歡暗戀桃花源，看見是棠棠演也很開心」、「居然還有林依晨，四大女神合體」、「祝演出順利，找時間好好休息喲」、「都是美麗的雲之凡們」。

此外，陳漢典先前也在社群曬出一張肖像畫，肖像畫的右下角還有林青霞的簽名，讓他興奮說道：「從來沒有想過有一天可以獲得一張林青霞姐姐的畫作，把我的神韻畫得好像，我真的是一個很幸運的人。到現在想起來好像還是在作夢，感謝每一個相遇，我今年一定會很旺」，可見林青霞在大家心中的地位非凡。

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