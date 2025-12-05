林青霞豪宅遭入侵！影后心神不寧「撂人開戰」：殺無赦

林青霞分享與蟑螂奮戰故事。（圖／翻攝自林青霞微博）





現年71歲的「東方不敗」林青霞演過《八百壯士》、《滾滾紅塵》、《笑傲江湖II東方不敗》、《白髮魔女傳》等經典電影，奠定影壇地位；她日前投稿陸媒《南方週末》，分享自己與蟑螂在家中奮戰的故事，讓影迷們一窺影后最貼近大家的一面。

林青霞在文中寫道，有一天在香港豪宅中發現蟑螂蹤跡，大半夜的找不到人幫忙，她忍著恐懼打死牠：「人在逼不得已的情況下，什麼都做得出，怎麼能放過它，放了它我麻煩大了，再也安不下心寫字畫畫了。」果不其然有一隻蟑螂出現就代表還有後續，她從此展開了「人螂大戰」。

為解決蟑螂入侵家中夢魘，林青霞請來專業團隊徹底消毒：「那天3、4個穿著工作服的男人，手持武器，在書房的每面牆、每個角落、每個空間，都噴了殺蟲劑。」心想終於能安心讀書了，到了半夜去廚房倒水撞見滿滿的蟑螂屍體：「簡直屍橫遍野，慘不忍睹，我找來掃帚和畚箕收拾殘局。之後特工隊又來了兩三次才徹底殲滅。心想下次再被我見到，我還是會忍不了手，殺無赦！​​」



