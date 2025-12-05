林青霞豪宅遭蟑螂入侵 她「殺無赦」慚愧友人是佛教徒

71歲林青霞近年有許多斜槓身分，她不僅成為作家，還跨界學唱京劇。近日她投稿陸媒，分享一代「永遠的東方不敗」什麼都不怕，但最恨「小強」蟑螂，某日發現她香港豪宅中竟有蟑螂出沒，嚇得她找消毒公司來幫忙；後來跟好友聚會又看到蟑螂，林青霞慚愧朋友是佛教徒，不願殺生，若是她下次再看到，絕對殺無赦。

林青霞最近投稿《南方周末》分享和蟑螂的「恩怨情仇」，回憶先前在家裡遇到蟑螂時，她隨即拿出衛生紙，不小心將蟑螂從陽台上丟出去，她立即後悔發現做錯事；接著她又發現書房有蟑螂出沒，有一隻就可知道蟑螂的整個家族都有可能存在家中，她坦言為此無法定心寫字畫畫，「放了牠我麻煩大了」。

後來林青霞在朋友獻策下請來3、4位消毒大隊，在家中每個角落都撒了藥，晚上家裡的幫傭說廚房裡跑出好多小強，她以為家裡終於乾淨，未料仍見到許多小強的後代，消毒公司前後來了2、3次才終於還她清靜。

上月，林青霞在丁乃竺和賴聲川邀請下到他們杭州的工作是小住幾天，正當大家陶醉在音樂中時，未料又看到小強出沒，林青霞本來想出馬，但見丁乃竺相當溫柔，將小強用紙杯抓起放到外面，林青霞說從這動作看到丁乃竺和賴聲川身為佛教徒對生命的尊重，她無奈自嘲心裡有點慚愧，無法對蟑螂有慈悲心，而且把蟑螂往外丟，還是會繼續繁殖，讓她坦言無法像兩位好友看齊，「心想下次再被我見到，我還是會忍不了手，殺無赦！​​」網友回應：「原來大明星跟我一樣」、「她的文字寫的真好，趣味又靈氣」、「姐姐太勇猛了」、「不能直接拍死大強！因為其體內各種病細菌幾百種」。

