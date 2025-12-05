林青霞豪宅驚傳遭「不速之客」反覆入侵！她嚇到崩潰「殺無赦」下死手

娛樂中心／綜合報導

影壇傳奇女星林青霞鮮少公開自己私人生活。（圖／翻攝自林青霞微博）

影壇傳奇女星林青霞鮮少公開談私人生活，外界眼中雲淡風輕、氣定神閒，近日她的一篇投稿在「南方週末」刊登，揭露一段「比拍武俠更刺激」的家中驚魂。她坦言，讓她真正心神不寧的不是江湖風波，也不是舞台壓力，而是一位悄悄闖入豪宅、行蹤詭祕的「黑影」讓他當場進行「擊殺」。

事情發生在她香港寓所的某個寂靜夜晚。林青霞回憶，當她轉身時，一道褐色微光從地板竄過，她心臟瞬間一縮。「一隻小小的蟑螂，居然能逼得我手抖。」她抓起衛生紙，壯著膽向前一撈，怎料失手反而把對方甩出台陽台，消失在夜風之中，讓她頓時心生罪惡：「我怎麼能這樣粗魯？」

然而更糟的是，戰爭才剛開始。隔沒幾天，她在書房再度捕捉到小強的暗影，一次、兩次、三次接連現身。「那一瞬間我明白了，這不是偶遇，是入侵。」她形容自己從此坐立難安，寫字寫到一半會突然心虛回頭，畫畫畫到一半會忍不住想檢查牆角，「彷彿牠們隨時可能組團現身。」

林青霞家中爆出大量「不速之客」讓她崩潰。（圖／翻攝自微博）

朋友見狀勸她徹底反擊。於是她召來三、四名消毒專家，如同出動「滅蟲特勤隊」，全屋從天花板到排水孔毫不留情撒藥。當晚幫傭通報：「廚房爆出一大堆！」原本她以為勝利在望，沒想到這只是一場漫長會戰的第一回合。之後幾天，少量倖存者仍陸續現身，讓她幾度崩潰：「我家怎麼突然變成戰場？」

經過兩、三輪回訪，消毒公司終於宣告「敵軍全面撤退」，林青霞的生活才稍稍恢復平靜。沒想到，她到杭州拜訪好友丁乃竺、賴聲川時，「宿敵」竟再度現身。音樂正悠揚，有隻蟑螂大搖大擺地爬過地板，她瞬間進入戒備狀態準備迎戰，然而丁乃竺卻優雅地拿起紙杯，輕輕罩住牠，然後像送客般把牠安置到室外。

林青霞看傻了，自嘲：「那一刻我深刻理解什麼叫修行。」她也坦白，自己暫時還沒那份慈悲，笑說：「心想下次再被我見到，我還是會忍不了手，殺無赦！」這一段「驅蟑記」充滿驚悚、荒謬、幽默與生活真實，引來眾多網友笑稱留言：「武俠片看太多都沒這麼刺激！」、「小強才是真正的江湖霸主。」

