林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光

民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。

衛福部次長林靜儀。（圖／中天新聞）

國民黨籍南投縣長許淑華正尋求連任，民進黨至今尚未提出具挑戰性的對手人選。林靜儀先前被外界點名是民進黨南投縣長參選人，如今人選生變引發關注。立委羅美玲也曾被視為可能人選，但25日傳出兩人均已不在考慮名單內。

根據《中國時報》報導，新浮上檯面的人選與林靜儀同樣具有醫師背景且目前在北部執業，但其出生並成長於草屯，青少年時期以前均在南投縣生活與求學。外界形容該人選形象清新，且對家鄉建設有其想法，希望能為南投選戰帶來不同氣象。

對於縣長參選人選的相關傳聞，民進黨南投縣黨部表示，縣市長人選仍由中央選對會統一規畫，目前仍在協調階段，尚未有最終定案。

