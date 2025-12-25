林靜儀疑遭排除 新人當奇兵

明年九合一選舉民進黨南投縣黨部拍板，以尋求連任的鄉鎮市長優先，縣議員8個選區提名席次：第二選區增提1至4席，三選區從2席減為1席，其餘選區不變。各界最關注的縣長人選，原被點名可能投入南投縣長選舉的衛福部次長林靜儀傳出生變，可能另派新人當「奇兵」引發關注。

南投縣議員8個選區37席，第一選區（南投市、名間）10席、第二選區（草屯、中寮）8席、第三選區（集集、水里、信義、魚池）4席、第四選區（竹山、鹿谷）5席、第五選區（埔里、國姓、仁愛）7席及第六選區（平地原住民）、第七選區（濁水線山地原住民）、第八選區（烏溪線山地原住民）各1席。

縣黨部說，第一、五選區分別提名5席、3席，第四、六、七、八選區各提1席，均與4年前提名席次相同；第二選區比上次提名增1席，由3席變4席；第三選區減少1席，從提名2席降為1席。

第二、三選區提名席增減，考量前者有意參選新人多，增加提名席次；後者因4年前提名2席，僅當選1席，評估應集中火力推舉1位提名人。至於鄉鎮市長，以黨內及友軍尋求連任者優先。

最受關注的縣長參選人，一度傳出協調衛福部次長林靜儀出線，民進黨不分區立委羅美玲也因兩年前在南投第二選區立委補選期間，擔任蔡培慧競選總部主委輔選其勝出立下戰功，成為綠營熱門人選。

但25日再傳兩人均被排除名單外，可能人選是一名與林靜儀同樣在北部行醫，且是草屯在地人接棒參選。據傳，該人選出生成長於草屯，青少年時期前均在南投生活，形象清新，且對家鄉建設有想法，希望能為南投選戰帶來不同氣象。

縣黨部說，縣市長由中央選對會規畫，仍在協調。林靜儀低調說，未獲徵詢，目前專注工作。