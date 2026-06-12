林韋君著迷張凌赫破碎感

林韋君在朋友推薦下，一點開陸劇《逐玉》徹底淪陷，花3天追完整部作品，每天幾乎凌晨2、3點才睡，看完馬上展開二刷，連照片花絮全都不放過，直呼自己「中毒不淺」，完全陷入張凌赫的「武安侯旋風」。

入迷武安侯最關鍵的原因，她覺得是角色層次豐富，「武安侯」謝征有童年創傷留下的破碎感，還有對女主角田曦薇的霸氣守護，以及充滿占有慾的情感表達，她笑著表示：「最吸引我的其實是他變身武安侯後的英氣跟魅力，大將軍氣勢完全沒有被他粉嫩的美貌掩蓋掉。」強烈反差狂圈粉。

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《逐玉》不少經典場面，成為她反覆重溫的片段，包括男、女主角摳破窗紙的吻戲，以及女主角受封將軍進城時、武安侯獨自在樓上遠遠凝望一幕，尤其最讓她印象深刻一場戲，就是男、女主角在雪地離別時，從掌摑到強吻的情感爆發轉換，她一一如數家珍，可說是最強劇迷。

她坦言，因為這部戲才認識張凌赫，原本太粉嫩型的男生不是她的菜，但隨著劇情推進，在角色堆疊下，被演員細膩表演吸引。因為喜愛作品，她還把插曲〈一念〉融入在瑜伽教學上，「我也不知道學生有沒有追劇，上完課學生也才知道我那麼喜歡武安侯。」

她屬於理性追星派，不會特別蒐集周邊商品，這次追劇仍讓她產生了意想不到的行動力。之前她到泉州拍戲時，偶然發現劇中女主角獲封「簪花大將軍」所戴的簪花，正是當地特有的非物質文化遺產，她在殺青返台前的空檔，一早特地衝去體驗簪花造型，把握機會拍照留念。