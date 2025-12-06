林頤原北漂打拚10年 獲爸媽肯定落淚

TRASH成員林頤原「單飛不解散」，推出人生第一張全台語創作專輯《鼓仔燈》，靈感來自他家鄉鹿港廟口高掛的紅色燈籠，他希望這張專輯能陪伴所有在外打拚、思念家鄉的遊子。為了把作品做到最好，他今年初特地回鹿港閉關創作3周，高中北漂後第一次長時間待在老家，讓他感慨萬千。

林頤原說，這趟返鄉意外讓他重新認識父母，「看到媽媽白頭髮真的嚇到，突然覺得自己錯過很多。」久違的促膝長談，他忍不住問媽媽：「10幾年都不在你們身邊，你們會不會不開心？」沒想到媽媽暖心回覆：「不會啊，你做得很好、開心比較重要，如果你回來不快樂，我們才不希望這樣。」一句話讓他瞬間鼻酸，當場落淚。

爸曾勸回鄉考公務員

談到家裡背景，林頤原透露爸媽在農漁會工作，地方上人脈極廣。TRASH在2015年休團、2017年又遇疫情卡關，爸爸一度擔心他收入不穩、勸他回鄉考公務員：「快30歲了，玩夠了吧？」但他當時仍堅持：「我會很不快樂。」所幸爸爸最後選擇尊重、放手支持。

然而現實壓力卻考驗重重，他坦言，休團期間遇到演藝低潮，反倒是當時的女友、現在的老婆葉芸希因《我的老師叫小賀》暴紅，兩人工作量差距大，「她一直鼓勵我，沒工作沒關係，我有賺錢。」甚至他一度付不出工作室與技師薪水，但葉芸希從未抱怨，「團再不好、工作再難，她都在。我老婆真的太好了，是我遇過最好、最善良的人。」2人愛情長跑11年，終於在2024年結婚，他感慨：「有她在，我才有力量撐下去。」

拿下金曲獎讓爸驕傲

今年TRASH拿下金曲獎「最佳樂團獎」後，林頤原第一時間帶著獎座回鹿港天后宮向媽祖稟告。當天剛好遇到廟方人員，大家全向林頤原爸爸誇讚：「好厲害，兒子超有出息。」讓爸爸整個人笑到合不攏嘴，他回憶：「那一刻真的覺得很值得，我爸超爽。」

TRASH於10月參與「潮派鹿港」音樂祭，他透露餐敘後，爸爸喝得微醺，在電梯口突然緊緊抱住他、拍著肩膀說：「不錯。」雖然只有兩個字，但他懂爸爸那份深藏的驕傲，「那就是他最用力的愛。」也正是爸爸的肯定，讓他感覺這一路堅持的音樂路，沒有白費了。