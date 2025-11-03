林頤原受五月天啟蒙樂團夢 認TRASH 曾陷低潮沒信心

樂團 TRASH 成員林頤原單飛推出台語單曲〈我毋驚〉。（華納音樂提供）

樂團 TRASH 成員林頤原單飛推出台語單曲〈我毋驚〉，歌曲靈感來自某個颱風夜，他回望一路走來的音樂旅途，感謝夥伴陪伴度過低潮，也明白「不畏風雨」才是能走到今天的原因。

林頤原坦言過去 TRASH 曾面臨成績不理想、團隊士氣低落的時期，「那段時間大家都對自己沒信心，就連我也開始懷疑自己。」正因如此，他想用〈我毋驚〉傳遞即使害怕也要相信自己的力量。

林頤原回到家鄉鹿港，象徵回到音樂最初的原點。他表示：「既然回到出發點，就想用最能代表這塊土地的語言去寫，而那就是台語。」首次以母語完整創作，也讓他能更誠實地面對內心。他透露正在籌備的台語專輯進度已達九成，整張作品以「從鹿港出發再回到鹿港」為概念，濃縮人生迷惘、挑戰、反思與圓夢後返家的心路歷程。

MV 以純樸小鎮為背景，講述一名充滿想像力的孩子一步步追尋夢想的故事，最後孩子拿起吉他、接過一張五月天專輯，象徵夢想被真正點燃。而最終揭曉，那個孩子正是年幼的林頤原本人。值得一提的是，MV 特別邀請他媽媽出演，無論在現實或影像中，她都是他最堅強的後盾。從童年啟蒙、小鎮風景，到成團後站上金曲獎舞台，MV彷彿濃縮了林頤原的音樂人生。

