林頤原推首張全台語專輯！以「茶」會樂迷 認曾因無法達成夢想陷低潮

林頤原 Euan首張全台語創作專輯《鼓仔燈》已於各大數位音樂平台正式發行，週末於華納音樂舉辦限定音樂分享會。不同於一般形式，他特別選在午後時分，邀請樂迷參與活動，以「泡一壺茶」揭開序幕，將音樂、日常與人生故事揉進一場充滿儀式感的私密聚會，將專輯《鼓仔燈》背後的靈感與故事親自向大家分享。

林頤原以茶會歌迷舉辦音樂分享會。（圖／華納音樂提供）

活動一開始，他未多作寒暄便直接上台泡茶，以一場完整而專注的泡茶儀式做為出場，隨即向現場歌迷表示，「接下來要進行一個非常隆重的儀式。」他表示，偶然造訪位於 NOKE忠泰樂生活的TEATA體驗店，對於這個台灣原創精品茶品牌留下深刻的印象。特別是TEATA全球獨家發明可伸縮摺疊的「TEA FLOAT」燈籠造型茶包，巧妙地呼應他最新專輯名稱《鼓仔燈》的視覺元素，讓他一眼就產生強烈的共鳴。他說：「茶可以帶給我很平靜的感受，希望你們也能用這樣的心情，進入這張專輯裡。」透過泡茶的意象，現場也隨著音樂緩緩沉浸。

現場演唱專輯同名歌〈鼓仔燈〉。（圖／華納音樂提供）

接著，林頤原也逐一介紹專輯《鼓仔燈》所收錄的10首歌曲，創作靈感橫跨自己的姓氏、家鄉記憶，以及成長與挫折等生命經驗，逐步拼湊出一張完整、也極為個人的作品。過程中，他不時穿插彈唱，抱起吉他演唱〈那天〉、〈鼓仔燈〉等作品，專輯同名曲〈鼓仔燈〉，源自林頤原離鄉追夢時的迷惘與抉擇。

他回憶，大學畢業後曾有一段時間對未來感到徬徨，直到某天接到阿夜的一通電話邀請他加入TRASH，林頤原當下便做出決定，立刻向原本準備就職的公司老闆辭職，全心投入樂團，他笑說：「結果就這樣十二年過去了，我還一直在玩樂團到現在。」直言如今看來沒有白費。他分享每次走進市區，通往天后宮的長排燈籠總讓他產生「回家了」的感覺，成為他心中重要的慰藉與平靜象徵。

除了音樂，林頤原也開放現場觀眾提問，分享自己成長與迷惘的時刻，更與歌迷分享自己一路以來創作的心得。其中有歌迷好奇他身上刺青的意義，他回應因為喜歡書法，於是將「天地」與「生死」的變體字分別刺在左右胸口，象徵「天地與生死都掌握在自己身上」脖子上的刺青則是「TRASH」的logo。腿部的刺青，則記錄著他與TRASH夥伴阿夜一路走來的情誼與冒險。他自曝，「我跟阿夜共同經歷過很多事情，所以我們有三個一模一樣的刺青，分別刺在脖子、左腳跟與右腳踝。」這些刺青都各自承載不同意義，記錄他在人生與創作路上的重要片段與信念。





