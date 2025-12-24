林頤原新婚太太為專輯「獻聲」 象徵最美Happy Ending

林頤原舉辦新專輯音樂分享會。（圖／華納音樂提供）

TRASH吉他手林頤原推出首張個人全台語創作專輯《鼓仔燈》，日前舉辦分享會，林頤原別出心裁地以「泡茶儀式」揭開序幕，將音樂、日常與人生故事結合，打造充滿儀式感的私密聚會。

林頤原感性回首演藝路，自曝大學畢業迷惘之際，因阿夜一通電話邀請加入TRASH，當下毅然辭去原定工作，一待就是12年，直言「沒有白費」。新專輯10首作品記錄其成長與低潮，壓軸曲〈紅毯〉更驚喜邀來新婚太太親自獻聲，象徵勇者冒險後迎來「Happy Ending」，希望聽眾能感受到踏實的幸福。

除了音樂分享，林頤原也大方解密身上刺青，胸口「天地、生死」書法變體字象徵掌握人生，更透露與戰友阿夜擁有三個一模一樣的刺青，見證革命情感。林頤原感性表示，《鼓仔燈》是極為個人的作品，未來期待能走入更多城市，親自將這些充滿生命溫度的歌曲唱給歌迷聽。

