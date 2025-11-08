林頤原新歌以鹿港起點唱出恐懼是現實與勇敢選擇的信念 MV媽媽親入鏡
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】金曲樂團TRASH吉他手林頤原Euan 2025年全新單曲《我毋驚》，這首全台語創作象徵他正式開啟個人音樂新篇章，歌曲以搖滾能量唱出「恐懼是現實、勇敢是選擇」的信念。新歌MV也彷彿一部自傳，真實記錄他從童年啟蒙、追尋夢想到踏上舞台的音樂旅程；其中甚至邀請到自己的媽媽親自入鏡，為作品增添真實且動人的情感。
《我毋驚》以林頤原的家鄉「鹿港」為出發點，象徵他回歸初心的創作旅程。他說：「這次的創作是從我的家鄉鹿港出發，家鄉一直是我心裡最深的根。既然回到出發點，就想用最能代表那份土地的語言去寫，而這個語言就是台語。用母語創作，讓我更誠實地表達內心，更貼近自己真正的感受。」對林頤原來說，這首歌也像是全新起點。從這次全台語創作開始，他逐漸延伸出更多以母語書寫的靈感與故事。他透露正在籌備中的台語專輯進度已達9成，整張作品是「從鹿港出發、再回到鹿港」的旅程，記錄成長與夢想的轉折，分享：「作品從一開始對未知的徬徨，到在城市裡挑戰、迷惘、反思，最後戰勝心魔、完成夢想後再回家，就像一部濃縮的勵志故事。」。
▲林頤原台語新歌《我毋驚》以鹿港起點，唱出恐懼是現實與勇敢選擇的信念。（華納音樂提供）
歌曲靈感則來自某個颱風夜，那晚他突然回想起多年來的音樂路，明白自己能走到今天，不只是靠執著，更因為有夥伴的支持，深信「只要不畏風雨，就能繼續前行。」成為這首歌最想傳達的精神。提到過去曾歷經過的挫折，甚至心魔，林頤原分享：「最難熬的時期是TRASH『成績不理想、團隊士氣低落』的那段時間。那時感覺大家都對自己失去自信，就連我也開始懷疑自己。」正因經歷了這些起落，他更懂得「我毋驚」的力量，即使害怕，也要相信自己。
▲林頤原台語新歌《我毋驚》以鹿港起點，唱出恐懼是現實與勇敢選擇的信念。（華納音樂提供）
《我毋驚》MV以一座純樸小鎮為背景，講述一個充滿想像力的孩子努力尋找夢想、一步步闖關前進的故事。一路上他經歷各種挑戰與考驗，直到最後拿起吉他、開始學著彈唱，並在手中接過一張五月天的專輯！那一刻，他找到屬於自己的夢想。故事最後揭曉，原來那個天真的孩子就是年幼的林頤原本人。值得一提的是，MV特別邀請林頤原的媽媽親自出鏡，無論在現實生活中或MV裡，都是他最堅強的後盾與支柱，讓整支作品更添真實與溫度。從童年的啟蒙到成團後登上金曲獎舞台的片段，MV彷彿是一段濃縮的自傳，細膩描繪他一路走來的音樂旅程。
