林頤原新歌曝鹿港廟口紅色燈籠寫離家的人 MV家人首入鏡親情互動
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】林頤原Euan首張全台語創作專輯《鼓仔燈》是他由自己出發，寫給「離家的人」，希望用音樂陪著每個在外打拚、想念家鄉的遊子。這次他不以「TRASH吉他手」的身份，而是用本名「林頤原」推出首張全台語作品，將15年的創作與成長都收進作品，並以台語為核心語言，融合搖滾、民謠，打造屬於自己的「台語搖滾」新風格。這次他特地回到家鄉鹿港拍攝MV，更邀請爸媽同框入鏡！林頤原笑說：「難得回鹿港拍攝，想讓他們一起參與，也留下珍貴的回憶。」。
繼首波全台語單曲〈我毋驚〉打頭陣，林頤原緊接推出全新專輯《鼓仔燈》，不僅為同名主打歌也是整張作品的核心。歌曲誕生於他回到鹿港閉關創作的時期，靈感則來自鹿港廟口高掛的紅色燈籠，他分享：「鹿港有三百多間廟，廟旁最多的就是燈籠。『鼓仔燈』其實就是燈籠的台語，只要看到燈籠，我就會有回家的感覺。對我來說，燈籠像是指引、像是燈塔，也像是故鄉眾神給我的祝福。」也因此他將這首歌獻給所有離家打拚的人。
▲林頤原爸爸二話不說答應入鏡MV（華納音樂提供）
林頤原分享，這張專輯是寫給「離家的人」，共收錄10首橫跨15年創作時期的歌曲，從19歲的青澀到成家的成熟，完整記錄他的成長軌跡。他以「劇場式編排」串起人生故事，從啟程、告別到歸鄉，每首歌都描寫離家者的掙扎與成長。提到「離家」，林頤原也分享第一次離家是剛上台北唸大學時：「爸媽那時從鹿港開車載我上台北搬進宿舍，印象最深刻的是離開前，他們給了我一個大擁抱，叮嚀我『要記得吃飯喔！』，這句話到現在每次回台北前，他們還是會再說一次。」，回憶第一次離家，他笑說其實是為了玩樂團才選擇到台北唸書，「一開始覺得很自由，但後來發現要把自己照顧好其實很難，生活瑣事都得自己打理，才知道住家裡是多幸福的事。」。
《鼓仔燈》MV延續〈我毋驚〉的故事線，這次林頤原回到家鄉鹿港，以真實家人與生活場景拍出一支屬於「出外人」的家族故事。導演鄔鶴宏以紀錄片手法呈現，一場廟前烤肉聚會成了父親驕傲又搞笑的「炫子時刻」！爸爸召集親友熱鬧開場，臨時要兒子上台唱一首，讓大家看看「阮囝真厲害（我兒子真厲害）」。林頤原雖然有點尷尬，仍背起吉他清唱到全力演出，親戚們看得一頭霧水卻依然熱烈鼓掌，笑聲與煙火氣交錯成一幕幕動人的生活風景。
▲林頤原與爸爸 （華納音樂提供）
這次MV回到鹿港拍攝，林頤原提到邀請現實生活中的爸媽入鏡，他笑說：「都已經回鹿港拍攝了，是很難得的機會，當然想讓他們一起參與，也當作珍貴的回憶！沒想到我爸很爽快地就答應了，媽媽一開始有點猶豫，後來被她的同事說服，才促成這次拍攝。」。
此次專輯視覺則由新銳設計師李家賢設計，以傳統燈籠為概念打造立體結構，象徵夢想與故鄉的連結；歌迷還能放入燈泡，點亮屬於自己的光。攝影由Hazel掌鏡，用光影交錯呈現傳統與現代的融合，封底那位小男孩代表「回望」，看向單純的自己和成長的起點。林頤原用15年的時間完成《鼓仔燈》，唱出離家及繼續走下去的勇氣，想告訴每個在外打拚的人：「你毋是家己一個。」。
