林飛帆指對台灣政治傷害大 黃國昌：不口出惡言

（中央社記者葉素萍、郭建伸台北3日電）國安會副秘書長林飛帆今天接受廣播節目訪問，被問及昔日太陽花學運夥伴黃國昌立場轉變，林飛帆表示，黃國昌對民主的破壞力很強，對整體政治文化有很巨大的傷害，類比美國水門事件。

黃國昌透過文字回應，對於過去一起努力過的戰友，不口出惡言是他的原則，至於賴政府結合黨檢媒濫用權力，對他所發動的抹黑攻擊，社會大眾都看得很清楚。

林飛帆今天接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，被問到怎麼看黃國昌的立場轉變。

林飛帆表示，於公的部分，「我們沒有辦法接受他政治立場這麼巨幅的轉變」，對黃國昌來講，可能覺得自己一以貫之沒有改變，但對他們來講，一個過去跟他們站在一起，反對國民黨各式各樣政策，特別是兩岸路線，到現在可以跟國民黨走在一起，甚至抹去了兩岸政策立場的差異，投票行為在國會裡服膺國民黨黨團相關立場，「對很多人都無法接受」。

林飛帆說，於私的部分，他當然沒有立場直接批評黃國昌，但站在過去曾共事的朋友，「是蠻可惜的」，很多過去的朋友心裡很不好受。

主持人問「是否有被背叛的感覺？」林飛帆說，他比較不會用這個字，黃國昌可能會覺得，他們選擇加入了民進黨，政治立場不一樣，而黃國昌的選擇，對他們來講，「蠻可惜的」。

主持人追問，在太陽花運動時，黃國昌與當時的總統府副秘書長蕭旭岑見面，「是否一度懷疑黃國昌可能背叛？」林飛帆說，「當時當然有」，不過當初包括他在內的很多朋友是幫黃國昌辯護，理解黃國昌為何起心動念想要去談，是站在比較幫黃國昌辯護的立場。

林飛帆解釋，當初不希望運動內部互相攻擊，當然他會承認判斷嚴重錯誤，事後回頭過來看，這11年下來很多點點滴滴不足為外人道。

主持人問，黃國昌現在對台灣民主的破壞力很強；林飛帆回答說「是、對！」他認為，對整個政治文化蠻巨大的傷害，包括不擇手段方式收集其他政治人物行程，已跨越一定程度紅線，這有無法律責任，司法會處理釐清，但政治倫理上，這是蠻嚴重問題，可能是類比美國的水門案事件，對台灣社會的衝擊影響大。

對於總統賴清德昨天提到，沒有看到前總統馬英九所謂的兩岸和平紅利，林飛帆進一步表示，實際上那時台灣門戶大開，讓中國各式各樣力量滲透到台灣最基層，從地方組織，下到鄰里、社區，有非常嚴重的被滲透危機，中共透過各式各樣免費招待、旅遊等磁吸效應，把一堆人帶到中國去，從產業界到社會到宗教界。

林飛帆表示，這些問題，從馬政府時代遺留至今，現在是在做防堵工作；要建立民主韌性，反滲透、反統戰，正視統戰的威脅已深入台灣社會最核心，甚至進入到政治最核心。

水門案指1972年民主黨全國委員會華府水門大樓總部辦公室遭裝竊聽器案。此案最終造成當時的美國總統尼克森（Richard Nixon）1974年宣布辭職下台。（編輯：翟思嘉）1141203