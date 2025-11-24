林飛帆指芬蘭、瑞典也發行全民防衛手冊 凌濤：《台灣全民安全指引》充斥意識形態

凌濤表示，賴清德國防手冊落款坐實自戀作風，《台灣全民安全指引》的內容充斥意識形態。（圖／報系資料庫）

花費4279萬元印製1100萬本的《台灣全民安全指引》，19日起已陸續普發至全國，國安會副祕書長林飛帆20日表示，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（24）日指出，經比對，芬蘭、瑞典等國，在全國性規模的手冊裡，前言都僅快速簡介「韌性」所代表的意義，根本不像台灣，把理應公共化、不分執政權的全國國防手冊變成民進黨賴清德的私家文宣。

凌濤於臉書發文指出，反對民進黨「國防私有化」，賴清德國防手冊落款坐實自戀作風，《台灣全民安全指引》的內容充斥意識形態，且明明是國防部出版，卻由國安會副秘書長林飛帆出來大秀洗地，宣稱台灣跟芬蘭、瑞典等國一樣，說是台灣接軌國際，嚇阻敵人威脅。

凌濤進一步表示，「經我們一比對，結果真是大翻車」。法國、芬蘭、瑞典，在全國性規模的手冊裡，前言都僅快速簡介「韌性」所代表的意義，根本不像台灣，把理應公共化、不分執政權的全國國防手冊變成民進黨賴清德的私家文宣，在全國性國防事務大大落款，洗地不成反而自打臉。

凌濤強調，全社會防衛任性「人人有責」沒錯，但全體國人反對民進黨「國防私有化」，民進黨要認知「政權會更迭，國防要連續」，軍隊早已國家化，民進黨走回頭路，把國防當作民進黨的宣傳品，全民都看不下去！

凌濤表示，雖然說「萊爾不會就是不會」，但賴清德任內的國防手冊指引，他想落款就落款，口裡過去喊著反對獨裁者，實際上卻喜歡當自戀的獨裁者，果然是不凡的「萊爾·區特校長」，當然周圍的「萊爾子弟兵」也樂於吹捧，安定的繼續坐享高位。

凌濤說，希望在討論地方財劃法，還有台美關稅投資額之時，民進黨政府應該省著點，稍微撙節人民納稅錢吧！

