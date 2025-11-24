林飛帆背書全民防衛手冊 楊智伃對比國際履歷諷：他專業是洗地？

國安會副秘書長林飛帆。 林朝億/攝 （資料照）

[Newtalk新聞] 國安會副秘書長林飛帆日前視察國防部出版的「台灣全民安全指引」全民普發情況期間，提及民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現。國民黨前發言人楊智伃今（24日）則抨擊，當法國、芬蘭、瑞典任命的都是外交官、軍事專家、戰略官僚，民進黨卻讓林飛帆位居高官，只會跳出來為總統賴清德「洗地」。

楊智伃表示，最近民防手冊風波越鬧越大，不是因為台灣不該做民防，而是因為民進黨的民紡手冊漏洞百出，除了內容被國民黨立委徐巧芯、桃園市議員凌濤一一找出瑕疵爭議，更讓一個完全沒有國安專業背景的人，林飛帆，跳出來替總統賴清德的國安護航洗地。

楊智伃質問，民防手冊攸關戰備準備、人民安全，結果賴清德把它變成「側翼指南」嗎？能做出這樣毫不具專業的民防手冊濫用人民公帑，第一個跳出來「洗地」的林飛帆更被人詬病。請問林飛帆哪一項資歷足以代表國安體系發言？

楊智伃更對比稱，看看各國負責民防、國安、安全協調的人，相當於台灣的國安副秘書長級的法國國防與國安總秘書尼可拉斯（Nicolas Roche），曾任外交部官員、駐美大使館政治軍事顧問、國防部長顧問、原能會軍事策略總監、外交部戰略與裁軍總監、法國駐伊朗大使，這才叫國安專業、跨部會協調經驗。

楊智伃再舉例，芬蘭安全委員會國防部上校彼得利（Petteri Korvala），專業為跨政府、地方政府、企業之間的安全協調、危機管理。瑞典的國安顧問，第一任為亨立克（Henrik Landerholm），曾任國會議員、瑞典國防大學副校長、駐阿富汗參謀代表等，第任二為托比亞斯（Tobias Thyberg），為駐烏克蘭大使，有政治學、國際經濟學背景，精通多國語言、長年擔任外交高官，就算瑞典第一代制度尚在磨合，他們任命的人依然是外交、軍事、戰略專業兼具，不是什麼「黨部副秘書長」、「側翼頭號發言人」、「社運明星」。

楊智伃諷刺稱，結果民進黨任用的林飛帆，不是軍事專業、不是外交官、不是國安官僚、不是危機管理專家、甚至沒有任何政府部門內的專業歷練，在專業上明顯不足，真正的專業是跳出來替賴清德漏洞百出的民防手冊「洗地」？

楊智伃表示，民防是戰備專業事務，不是民進黨大內宣廚房節目。國安機關不是民進黨中央黨部的外包發言室，台灣人民值得的是安全，不是側翼。民防手冊可以討論、需要改善，但民進黨把國安議題當政治酬庸、把民防當文宣工具，才是最危險的事。

