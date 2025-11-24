林飛帆視察國防手冊發放挨批 楊智伃：把民防當民進黨文宣

台灣「全民安全指引」展開家戶普發作業，預計明年1月5日前完成全國發放。截自林飛帆臉書



記者周志豪／台北報導

兩岸關係緊張，國防部印製「台灣全民安全指引」加強全民防衛認知。但隸屬國防部業務，卻由國安會副秘書長林飛帆視察發放情況。國民黨前發言人楊智伃今質疑，林哪項資歷足以代表國安體系發言？把民防當民進黨文宣。

林飛帆稱，包括芬蘭、瑞典、波羅的海3國等長期受軍事威脅國家，都長年推全民防衛手冊。楊智伃回批，芬蘭「民防與國土安全」是軍政一體專業架構，安全委員會主管是國防部上校，不會讓「沒相關背景的人」上台。

廣告 廣告

楊智伃還提到，瑞典國安顧問制度，由前國會議員、軍事顧問、大使出任，主事者不適曾為退役參謀、前國會議員，就是前駐外大使；法國「國防與國安」總秘書也是前駐外大使，這是「民主國家」對國安基本要求。

楊智伃表示，民防是戰備專業事務，不是民進黨大內宣廚房節目；國安機關也不是民進黨中央黨部外包發言室，但林飛帆不是軍事專業、外交官、危機管理專家、甚至沒政府部門專業歷練，台灣人民值得的是安全，不是側翼。

楊智伃說，民防手冊內容可以討論、改善，但民進黨把國安議題當政治酬庸、把民防當文宣工具，才是最危險的事；台灣需要真正的國防專業，不需要更多尸位素餐的側翼。

更多太報報導

修正連戰、馬英九兩岸路線？鄭麗文：九二共識既非一國兩制，也非一中各表

小橘書收到沒！林飛帆：普發安全指引是必要工作也是國際共同趨勢

藍黨務人士：2028藍營有3+2個太陽競逐 韓國瑜「吃藥說」展超車再戰之勢