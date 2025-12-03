林飛帆認了「誤判黃國昌」 轟昔太陽花戰友破壞民主：堪比水門案

國安會副秘書長林飛帆坦言過去對黃國昌判斷錯誤，認為黃的選擇對台灣造成嚴重傷害。翻攝寶島聯播網@YouTube



國安會副秘書長林飛帆出身太陽花學運，今天（12/3）被問到昔日戰友黃國昌時，坦承自己對黃判斷錯誤，黃國昌對台灣民主破壞力很大，特別是對台灣政治文化傷害很大，就如同美國的水門案一般。

林飛帆接受「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻專訪，談到民眾黨主席黃國昌，林飛帆說，於公於私兩個部分，公的部分，沒辦法接受黃國昌政治立場有這麼巨幅的轉變，對黃來說可能認為一以貫之，但是對他來說，過去曾站在一起反對國民黨各式政策、特別是兩岸路線，到現在可以跟國民黨走在一起，抹去兩岸立場上的差異，投票時也服膺國民黨團立場，很多人都無法接受。

林飛帆說，於私，站在過去曾經共事的朋友立場，黃國昌的選擇蠻可惜的，黃的轉變，對過去的朋友來說，心裡都很不好受。

周玉蔻問到，黃國昌當時在太陽花期間與時任總統府副秘書長蕭旭岑見面，有沒有一度懷疑黃會「背叛」？林飛帆坦言「當時當然有」，但當時包括他在內的朋友都曾為他辯護，可以理解黃國昌為什麼起心動念想去談，當初站在比較幫他辯護的立場。

林飛帆指出，當初立場是不希望內部互相攻擊，周玉蔻問「你們判斷錯誤？」林飛帆說：「我會承認，這是嚴重的錯誤。」黃國昌的角度有他自己的詮釋方式，「不過從我們的角度來看，很多黃國昌的選擇對我們來說是無法接受的事實」。

黃國昌對民主的破壞力很強嗎？林飛帆斬釘截鐵地說「是，很強」，是整個政治文化的巨大傷害。包括不擇手段蒐集其他政治人物的行程等，已經跨越紅線，至於是否有法律責任就有待司法釐清，但在政治倫理上，在其他國家都是嚴重的事，類比美國水門案事件。

林飛帆說，黃國昌做了他的選擇，對台灣社會的影響是大的，只有黃自己知道如何彌補，至於社會上需要有不同的聲音與力量，例如透過民主選舉，如何讓這個國家持續在民主軌道上，是我們要努力的。

